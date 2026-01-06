چھہ سالہ بچی کے ساتھ درندگی، عصمت دری کرکے دانت سے کاٹا اور توڑ دیا ہاتھ، مجرم کو 90 دن کے اندر سزائے موت
پوکسو عدالت نے یوپی کے باندہ میں ایک معصوم لڑکی کی عصمت دری اور قتل کی کوشش کرنے والے کو موت کی سزا سنائی۔
Published : January 6, 2026 at 6:59 PM IST
باندہ: اترپردیش کے باندہ ضلع میں، پوکسو کی عدالت نے چھ سالہ بچی کی عصمت دری، قتل کی کوشش اور درندگی کے الزام میں ملزم کو موت کی سزا سنائی ہے۔ ملزم چھ سالہ بچی کو لالچ دے کر اپنے گھر لے گیا اور زیادتی کی۔ اس نے بچی کا بازو توڑ دیا اور اس کے جسم پر دانت سے کاٹا جس سے اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ مزید برآں، اس نے اسے گلا دبا کر قتل کرنے کی کوشش کی۔
اہل خانہ سے اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اپنی زندگی کی جنگ لڑنے والی لڑکی اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ منگل کو پاکسو عدالت کے خصوصی جج نے صرف 90 دنوں میں اس معاملے میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے، ملزم کو قصوروار پایا اور اسے موت کی سزا سنائی۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ 25 جولائی کو کالنجر علاقے کے ایک گاؤں میں امیت نامی نوجوان نے اپنے محلے کی 6 سالہ لڑکی کو جو اسکول کے بعد گھر لوٹ رہی تھی، اس کو لالچ دے کر اپنے گھر لے گیا اور پھر اس کی عصمت دری کی۔
زیادتی کے دوران ملزم نے لڑکی کا بازو توڑ دیا، اس کے جسم کو کئی جگہ دانتوں سے کاٹ کر زخمی کیا اور قتل کرنے کی نیت سے اس کا گلا گھونٹ دیا جس سے لڑکی شدید زخمی ہو گئی۔
واقعے کے بعد لڑکی کے اہل خانہ نے پولیس کو ظلم کی اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ کو میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور اسے کانپور میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا۔ وہ وہاں کئی دنوں تک زیر علاج رہا۔ اس کی حالت بدستور تشویشناک ہے اور وہ فی الحال زیر علاج ہے۔
پاسکو عدالت نے سزائے موت سنائی
اس معاملے میں چارج شیٹ 7 اکتوبر 2025 کو عدالت میں داخل کی گئی تھی۔ مقدمے کی سماعت کے بعد تقریباً 90 دنوں کے اندر پاکسو عدالت کے خصوصی جج نے ملزم امیت کو موت کی سزا سنائی۔
سرکاری وکیل کمل سنگھ گوتم نے بتایا 25 جولائی کو کالنجر علاقے کے ایک گاؤں میں، اسی گاؤں کے رہنے والے امیت رائکوار نے ایک 6 سالہ معصوم لڑکی کو لالچ دے کر اپنے گھر لے گیا اور پھر اس کی عصمت دری کی۔ اس نے اس کے جسم کو کئی جگہوں پر دانتوں سے کاٹا۔
زیادتی کرنے والے نے اس کا ایک بازو توڑ دیا اور اسے گلا دبا کر قتل کرنے کی کوشش کی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ اس معاملے میں چارج شیٹ 7 اکتوبر کو عدالت میں داخل کی گئی تھی۔ اس کے بعد آج عدالت نے ملزم کو موت کی سزا سنائی۔