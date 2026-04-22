دہشت گردی کی فنڈنگ کا ڈر دکھا کر ریٹائرڈ خاتون ڈاکٹر سے لوٹ لیے ایک کروڑ 55 لاکھ روپے، اے ٹی ایس اور این آئی اے افسر بن کر کیا فون
ڈاکٹر ضیاء سلطانہ کے مطابق دھوکہ دینے والوں نے اس کا آدھار نمبر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں استعمال ہونے کی بات کہی تھی۔
Published : April 22, 2026 at 9:45 AM IST
لکھنؤ: اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں سائبر فراڈ کرنے والوں نے "دہشت گردی کی فنڈنگ" کا خوف پیدا کر کے ایک ریٹائرڈ خاتون ڈاکٹر کو 1.55 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا۔ اے ٹی ایس (اینٹی ٹیررازم اسکواڈ) اور این آئی اے (نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی) کے افسران بن کر، جعلسازوں نے ڈاکٹر کو گھنٹوں "ڈیجیٹل اریسٹ" اور ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ شہر کے پاش علاقے حضرت گنج میں رہنے والی ایک ڈاکٹر کے ساتھ پیش آیا۔ ایسے میں سائبر سیکورٹی سے متعلق پولیس کے دعووں پر سنگین سوالات اٹھائے جارہے ہیں۔
حضرت گنج کی رہائشی ڈاکٹر ضیاء سلطانہ کے مطابق، 11 اپریل کی رات تقریباً 9:00 بجے انہیں ایک فون کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والے نے اپنی شناخت لکھنؤ ہیڈ کوارٹر سے انسپکٹر آکاش شرما ظاہر کی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر ضیاء سلطانہ کا آدھار نمبر کا استعمال غیر قانونی اور دہشت گرد سرگرمیوں (خاص طور پر دہشت گردی کی فنڈنگ) میں کیا گیا ہے۔ اس نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں اپنا نام ہٹانے کے لیے اسے پونے میں واقع اے ٹی ایس ڈپارٹمنٹ سے "این آئی سی سرٹیفکیٹ" حاصل کرنا ہوگا۔ مزید برآں، انہوں نے سختی سے ہدایات جاری کی کہ اس معاملے پر کسی سے بات نہ کرے۔ بعد میں، ایک اور شخص نے کال کی جس نے خود کو این آئی اے چیف پریم کمار بتایا۔ اس نے خاتون ڈاکٹر کو دھمکی دی اور اس کے بینک اکاؤنٹس کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کیں۔ اس کے بعد، چار الگ الگ ٹرانزیکشنز کے دوران، وہ مجموعی طور پر ایک کروڑ 55 لاکھ روپے کی رقم ان کے بیان کردہ بینک کھاتوں میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے۔
انسپکٹر برجیش کمار یادو نے بتایا کہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے باضابطہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ٹرانزیکشن چین کا تجزیہ کرکے رقم کن کھاتوں میں منتقل کی گئی اس کا پتہ لگانے کے لیے فی الحال تحقیقات جاری ہیں۔ جعلسازوں کے زیر استعمال بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔
خصوصی سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری: انسپکٹر برجیش کمار یادو نے اس بات پر زور دیا کہ "ڈیجیٹل اریسٹ" کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہی پولیس اور نہ ہی کوئی سرکاری ایجنسی فون پر ڈیجیٹل اریسٹ کرتی ہے۔ انھوں نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ کبھی بھی خفیہ معلومات — جیسے کہ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات، او ٹی پی (ون ٹائم پاسورڈ)، یا شناخت سے متعلق کوئی ڈیٹا — فون پر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کسی بھی مشکوک کال کا شکار ہو جاتے ہیں تو فوری طور پر 1930 سائبر ہیلپ لائن پر بلا تاخیر کال کریں یا قریبی سائبر سیل کو اطلاع دیں۔
