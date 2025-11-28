ماں کے دودھ میں یورانیم کہاں سے آئی، نوزائیدہ بچوں کے لیے خطرناک

ماں کے دودھ میں یورانیم کہاں سے آئی، نوزائیدہ بچوں کے لیے خطرناک
بہار میں ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں دودھ پلانے والی ماؤں کے دودھ کے نمونوں میں یورانیم پایا گیا۔
Published : November 28, 2025 at 7:40 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 7:57 AM IST
بہار: جریدے نیچر میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق میں حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں۔تحقیق کے مطابق دودھ پلانے والی 40 ماؤں کے دودھ کے نمونوں میں یورانیم کی مقدار زیادہ پائی گئی۔ یہ تحقیق ڈاکٹر ارون کمار اور مہاویر کینسر انسٹی ٹیوٹ، پٹنہ کے پروفیسر اشوک گھوش نے ایمس، نئی دہلی میں بائیو کیمسٹری ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹر اشوک شرما کی قیادت میں ایک ٹیم کے ساتھ کی تھی۔
اکتوبر 2021 اور جولائی 2024 کے درمیان کی گئی اس تحقیق میں بھوجپور، سمستی پور، بیگوسرائے، کھگڑیا، کٹیہار اور نالندہ کی 17 سے 35 سال کی 40 خواتین کے چھاتی کے دودھ کے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا۔ تمام نمونوں میں یورانیم (U-238) کا پتہ چلا، 0 سے 5.25 g/L تک۔
اس مطالعے سے کون سے اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟
بھارت کی 18 ریاستوں کے 151 اضلاع میں زمینی پانی میں یورانیم کی بلند سطح پائی گئی ہے، جس سے بہار کے تقریباً 1.7 فیصد ذرائع متاثر ہوئے ہیں۔ کھگڑیا میں سب سے زیادہ اوسط، نالندہ میں سب سے کم اور کٹیہار میں ایک نمونے میں سب سے زیادہ سطح تھی۔ تقریباً 70% بچے متاثر تھے، جو صحت کے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایمس کے مطالعہ کے شریک مصنف ڈاکٹر اشوک شرما نے کہا کہ یورانیم کا ذریعہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ یہ کہاں سے آرہا ہے۔ "جیولوجیکل سروے آف انڈیا بھی اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے یورینیم (فوڈ چین) کھانے میں شامل ہو کر کینسر، اعصابی مسائل اور بچوں کی نشوونما پر سنگین اثرات کا باعث بنتا ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔
یورانیم چھاتی کے دودھ میں کیسے داخل ہوتا ہے؟
ماں کے دودھ میں یورینیم کی موجودگی آلودگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ چھوٹے بچے خاص طور پر یورانیم کے لیے حساس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اعضاء اب بھی نشوونما پا رہے ہیں اور زیادہ زہریلی دھات کو جذب کرتے ہیں۔ یورانیم گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اعصابی مسائل کا سبب بنتا ہے، اور بعد میں زندگی میں کینسر کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔
یورانیم بچوں کے لیے کتنا خطرناک ہے؟
اگر یورانیم جسم میں داخل ہو جائے تو یہ کینسر، دماغی نقصان اور نشوونما کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ زیر زمین پانی، صنعتی آلودگی اور کیمیائی کھادوں کا طویل مدتی استعمال ممکنہ وجوہات سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے واضح کیا ہے کہ خطرہ ہونے کے باوجود دودھ پلانا بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بچے کے لیے بہترین اور ضروری غذائیت ہے۔ انہوں نے حکومت اور ایجنسیوں سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر پانی کی جانچ، آلودگی کی نگرانی اور صحت سے متعلق حفاظتی اقدامات شروع کریں۔
کیا یورانیم کی کوئی محفوظ حد ہے؟
نہیں، ابھی تک کسی ملک یا تنظیم نے ماں کے دودھ میں یورانیم کی محفوظ حد مقرر نہیں کی ہے۔
یورانیم کیا ہے؟
یورانیم ایک قدرتی طور پر پائی جانے والی، بھاری اور تابکار دھات ہے جس کی کیمیائی علامت (U) اور ایٹم نمبر 92 ہے۔ یہ عام طور پر نیوکلیئر پاور ری ایکٹرز میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جہاں اس کا فیوژن حرارت پیدا کرتا ہے جو بجلی پیدا کرتا ہے۔ یورانیم چٹانوں، مٹی اور پانی میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کی کثافت اسے دوسرے استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے، جیسے کہ یورانیم ایسک جو ایٹمی بموں میں استعمال ہوتا ہے۔ یورانیم میں انتہائی خطرناک تابکار ذرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک معدنیات ہے جو گردے کی خرابی، کینسر اور بانجھ پن سمیت طویل مدتی صحت کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔
ان ممالک میں یورانیم کے ذخائر سب سے زیادہ ہیں۔
دنیا کی 70% یورانیم کی پیداوار صرف تین ممالک میں ہوتی ہے:
قازقستان، کینیڈا اور آسٹریلیا۔ قازقستان میں یورینیم کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، جو سالانہ 23,800 ٹن یورینیم پیدا کرتا ہے، جو عالمی پیداوار کا 39.3 فیصد بنتا ہے۔ بھارت میں، آندھرا پردیش کے کڑپہ ضلع کے تممالاپلی میں 150,000 ٹن سے زیادہ یورانیم موجود ہے۔ یورینیم ہندوستان کے کئی دوسرے حصوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں، یورینیم زیادہ تر جھارکھنڈ (زیادہ تر سنگھ بھوم اور ہزاری باغ اضلاع)، بہار (ضلع گیا)، اور اتر پردیش (ضلع سہارنپور) میں چٹانوں میں پایا جاتا ہے۔
یورانیم سے کیسے بچیں۔
یورانیم سے بچنے کے لیے، آپ کو پینے کے آلودہ پانی، خوراک، اور مٹی کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، اور کام یا ہنگامی حالات کے دوران خصوصی حفاظتی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ماحول میں قدرتی طور پر پائے جانے والے یورانیم کی ضرورت سے زیادہ استعمال صحت کے لیے کسی قسم کے خطرات کا باعث نہیں بنتی، لیکن بہت زیادہ مقدار گردے کو نقصان پہنچانے اور کئی دیگر دائمی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔