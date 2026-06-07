پب جی کی خونی لت: باپ بیٹی کا قتل، ماں بیٹا اسپتال میں داخل
کرناٹک کے کوپل میں گیمنگ کی لت سے متعلق ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ 18 سالہ لڑکے نے گھر والوں پر حملہ کر دیا۔
Published : June 7, 2026 at 7:10 PM IST
کوپل (کرناٹک): آن لائن گیم پب جی کے عادی ایک 18 سالہ لڑکے نے کوپل ضلع میں مبینہ طور پر اپنے ہی خاندان پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ پولیس نے اتوار کو کہا کہ حملے میں لڑکے کے باپ اور اس کی بہن ہلاک ہو گئے، جب کہ اس کی ماں زخمی ہو گئی۔ واقعے کے بعد لڑکے نے اپنی جان بھی لینے کی کوشش کی۔ فی الحال، لڑکا اور اس کی ماں دونوں بیلاری کے وی آئی ایم ایس اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
یہ واقعہ گنگاوتی تعلقہ کے ایودھیا گاؤں میں سنیچر کی رات تقریباً 10 بجے پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ اب تک کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 18 سالہ نوجوان نے اپنی ماں، بہن (19) اور باپ پر چاقو سے حملہ کیا اور پھر خود کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ شدید خون بہہ جانے کی وجہ سے لڑکی موقعے پر ہی دم توڑ گئی، جب کہ اس کا باپ اتوار کو اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ گیا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی گنگاوتی دیہی پولیس اسٹیشن کی ایک ٹیم موقعے پر پہنچی۔ کوپل ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) رام ایل ارسیدی اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی) بھی تحقیقات کے لیے اسپتال پہنچے۔
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پولیس سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ "ابتدائی تحقیقات کے مطابق، سنیچر کی شام سات بجے کے قریب پورے خاندان نے پھل کھایا تھا، پھر رات نو بجے کھانا کھا کر سو گئے، رات 10 بجے گھر سے چیخ پکار کی آواز سنائی دی۔ اسی دوران نوجوان کے والد نے پڑوسی کو اطلاع دی۔ ان کی مدد سے دروازہ کھولا گیا تو چاروں لوگ لہولہان حالت میں ملے۔ ان کی بیوی اور بیٹی شدید طور پر زخمی تھیں، جب کہ لڑکے کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ اسی دوران گنگاوتی اسپتال لے جانے سے پہلے ہی بیٹی کی موت ہو گئی۔ وہیں خاندان کے باقی تین ارکان کو بیلاری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں اتوار کی صبح لڑکے کے باپ نے آخری سانس لی۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ نے مزید بتایا کہ زخمیوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ سو رہے تھے کہ اچانک خاندان کے ایک فرد نے لائٹس آف کر دیں اور ان پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ متوفی کے والد کی شکایت پر گنگاوتی دیہی پولیس اسٹیشن میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شکایت کنندہ نے اپنے پوتے پر شک ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پوتے کو آن لائن پب جی گیم کھیلنے کی لت ہے۔ وہیں ایس پی نے کہا کہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
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