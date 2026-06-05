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ایک ہونہار بچہ اپنے اسکوٹر کو چارج کرنے کے دوران بجلی کا جھٹکا لگنے سے فوت، پرانجل ایک شاندار کراٹے کھلاڑی تھا

واقعے سے دل شکستہ پرمود نے کہا، اب وہ کیسے زندہ رہیں گے۔ بیٹی بھی ایک ماہ قبل ایک حادثے میں ہلاک ہوگئی تھی۔

a promising child lost his life due to electric shock while charging the scooter Urdu News
ایک ہونہار بچہ بجلی کے جھٹکے سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 5, 2026 at 12:50 PM IST

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گورکھپور: گورکھپور کے رام گڑھ تال تھانہ علاقے میں واقع وسندھرا انکلیو میں اپنے اسکوٹر کو چارج کرتے وقت بجلی کا جھٹکا لگنے سے ایک نوجوان کی موت ہوگئی۔

جب اس کی ماں کو اپنے بچے کے بجلی کے جھٹکے کی خبر ملی تو وہ بری طرح جھلس چکا تھا۔ اہل خانہ اسے فوری طور پر نجی اسپتال لے گئے، جہاں علاج کے بعد اس کی موت ہوگئی۔ ان کی موت کے بعد خاندان ناقابل تسخیر ہے۔

a promising child lost his life due to electric shock while charging the scooter Urdu News
پرانجل جوڈو کراٹے کا ایک شاندار کھلاڑی تھا (ETV Bharat)

اطلاعات کے مطابق گگہا تھانہ علاقے کے جگدیش پور بھالواں کے رہنے والے پرمود یادو وسندھرا انکلیو میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ پرمود یادو کا اسکوٹر تہہ خانے میں چارج ہو رہا تھا۔ چارجنگ اسٹیشن کو اتارتے وقت پرمود کے بیٹے پرانجل کو کرنٹ لگ گیا۔

a promising child lost his life due to electric shock while charging the scooter Urdu News
ہونہار بچہ بجلی کے جھٹکے سے جان کی بازی ہار گیا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا (ETV Bharat)

اس وقت پرانجل کی ماں اپنے کمرے میں کام کر رہی تھی۔ نیچے سے شور سن کر وہ نیچے پہنچی اور اپنے بیٹے کو بجلی کا کرنٹ لگنے کے بعد بے ہوش پایا۔

آس پاس کے لوگوں نے اسے فوری طور پر ایک پرائیویٹ اسپتال پہنچایا، جہاں علاج کے دوران پرانجل کی موت ہوگئی۔

a promising child lost his life due to electric shock while charging the scooter Urdu News
اسکوٹر کو چارج کرنے کے دوران بجلی کا جھٹکا لگنے سے بچہ جاں بحق (ETV Bharat)

ان کی موت کی خبر ملتے ہی اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ پرانجل اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، جب کہ اس کی بہن کا کچھ دن پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔

پرانجل آٹھویں جماعت کی طالبہ تھا اور جوڈو کراٹے کی بہترین کھلاڑی تھا۔

a promising child lost his life due to electric shock while charging the scooter Urdu News
ایک ہونہار بچہ بجلی کے جھٹکے سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا (ETV Bharat)

پرانجل کے والد ٹھیکیدار کے طور پر کام کرتے ہیں اور اپنے دوست یوگیندر یادو کے ساتھ ٹھیکے کے کام کے لیے چھتیس گڑھ جا رہے تھے۔ وہ ابھی کچھ ہی فاصلے پر گئے تھے کہ انہیں اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملی اور گھر پہنچ گئے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔

اس واقعہ سے پریشان پرمود نے کہا، "اب ہم کیسے بچیں گے؟ کون ہمارا ساتھ دے گا؟"

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