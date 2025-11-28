کانپور میں چلتی بس میں آگ لگ گئی، پولیس اہلکاروں نے 35 مسافروں کی جان بچائی
فائر بریگیڈ نے کافی کوشش کے بعد آگ پر قابو پالیا۔ کچھ مسافروں نے خود کو بچانے کے لیے کھڑکیوں سے چھلانگ لگا دی۔
Published : November 28, 2025 at 3:12 PM IST
کانپور: اترپردیش کے کانپور میں نوبستہ-رامادیوی قومی شاہراہ پر جمعہ کی صبح ایک چلتی بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ پوری بس میں تیزی سے پھیل گئی جس سے مسافروں کا بچ نکلنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ کچھ مسافروں نے خود کو بچانے کے لیے کھڑکیوں سے چھلانگ لگا دی۔ بچ نکلنے والے مسافروں نے حادثے کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور اندر پھنسے باقی مسافروں کو نکالا۔ فائر بریگیڈ نے کافی کوشش کے بعد آگ پر قابو پالیا۔ تاہم اس وقت تک بس مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔
مسافروں کے مطابق، تقریباً 35 مسافروں کو لے کر ایک بس جمعہ کی صبح تقریباً 10:30 بجے دہلی سے وارانسی جا رہی تھی۔ اسی دوران راما دیوی چوراہے کے قریب بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بس کے اندر موجود سامان جلنے لگا۔
جس سے بس میں سوار مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ کے شعلے اور دھواں کئی کلومیٹر دور سے اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ مسافروں نے جان بچانے کے لیے کھڑکیوں سے چھلانگیں لگا دیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر پھنسے ہوئے مسافروں کو نکالا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ بس کے اوپر رکھے سامان کی وجہ سے بھیانک آگ لگ گئی۔
اسٹیشن انچارج اجے پرکاش مشرا نے بتایا کہ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچی اور تمام مسافروں کو باہر نکالا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا۔ آگ لگنے سے ہائی وے پر ٹریفک جام ہوگیا۔ بس کو سڑک کے کنارے لایا گیا۔آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
