نابالغ لڑکی کے وحشیانہ قتل کا دل دہلا دینے والا انکشاف، ماں نے ہی اپنی کنواری بیٹی کی بلی چڑھا دی! کیوں؟ یہاں جانیں
پولیس نے ہزاری باغ میں نابالغ لڑکی کے قتل کا معمہ حل کرلیا۔ معاملے میں متوفی لڑکی کی والدہ سمیت تین کوگرفتار کیا گیا ہے۔
Published : April 2, 2026 at 11:38 AM IST
ہزاری باغ: جھارکھنڈ کے ہزاری باغ ضلع کے بشنو گڑھ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع کسمبا گاؤں میں ایک نابالغ لڑکی کے وحشیانہ قتل کے پیچھے کا راز سامنے آگیا ہے۔ پولیس کی تحقیقات سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ اس واقعہ کا تعلق توہم پرستانہ رسومات (جھاڑو فوک) اور ایک کنواری لڑکی کی بلی (قربانی) دینے کے عمل سے ہے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کی صحت یابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی بیٹی کی بلی دے دی۔ اس خطرناک جرم میں شامل تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں متوفی لڑکی کی ماں ریشمی دیوی بھی شامل ہے۔ ایک مقامی رہائشی، بھیم رام؛ اور شانتی دیوی، عرف 'بھگتینی' شامل ہیں۔
ماں نے اپنی بیٹی کی بلی دے دی
اس کیس کو حل کرنے کے لیے، ڈائرکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی)، جھارکھنڈ نے ایک خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی تھی، جس کی سربراہی انڈین پولیس سروس (آئی پی ایس) کے ایک افسر ناگاراگوجے شبھم بھاؤ صاحب کر رہے تھے۔ شواہد اور شبہات کی بنیاد پر، ایس آئی ٹی نے بھیم رام (اسی گاؤں کا رہنے والا)، متوفی لڑکی کے کنبہ کے افراد اور کسمبا گاؤں کی شانتی دیوی عرف 'بھگتینی' سے پوچھ گچھ کی۔ پوچھ گچھ کے دوران شانتی نے انکشاف کیا کہ متوفی لڑکی کی ماں گزشتہ ایک سال کے دوران اپنے بیٹے سدھیر کمار سنگھ کے علاج کے لیے کئی بار اس سے ملنے آئی تھی۔ بیٹا جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار تھا۔
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 'بھگتینی' نے ماں ریشمی دیوی کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کی جسمانی اور ذہنی بیماریوں کو مستقل طور پر ٹھیک کرنے کے لیے اسے ایک کنواری لڑکی کی انسانی قربانی دینا ہوگی۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی کنواری بھیٹی پر دیوی ( ماتا ) کا سایہ ہے اور اس کی قربانی دینا اچھا رہے گا۔ یہ سن کر ماں اس منصوبے پر راضی ہو گئی۔ 'بھگتینی' نے اسے ہدایت کی کہ وہ کنواری لڑکی کو رام نومی کے اشتمی (آٹھویں دن) کے دن ایک خاص رسمی پوجا کے لیے ساتھ لے جائے۔
لڑکی کو مندر میں بٹھا کر رسومات شروع کیے
تحقیقات میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ 24 مارچ کو - اشٹمی جلوس کی شام تقریباً 7:00 بجے، متوفی لڑکی کی والدہ، ریشمی دیوی، اپنے تین بچوں کے ساتھ منگل جلوس میں شامل ہوئیں۔ شام 7:00 سے 8:00 بجے کے قریب، وہ ایک رسم ادا کرنے کے لیے اپنی کنواری بیٹی کے ساتھ بھگتینی کے گھر پہنچی۔ بھگتینی نے اسے مطلع کیا کہ دیوتا رات 9:00 بجے کے بعد اچھے ستاروں کے نیچے پہنچے گے، اور اسے ہدایت کی کہ اس وقت اپنی جوان بیٹی کو ایک اور آدمی کے ساتھ لے کر آنا۔
بلی کی رسم کے دوران، ایک مرد معاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ شکار کے دھڑ کو اپنی جگہ پر رکھے۔ نتیجتاً، تقریباً 9:30 بجے، متوفی لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ، بھیم رام نامی دیہاتی کے ساتھ بھگتینی کے گھر واپس آئی۔ بھگتینی کی رہائش گاہ کے اندر — خاص طور پر وہاں واقع مانسا مندر کے اندر — رسم کا آغاز ہوا۔ لڑکی کو مقررہ تانترک رسومات کے مطابق بٹھایا گیا۔ سندور ، کاجل اور دیگر رسمی نشانات لگائے گئے۔ پرساد کے طور پر اسے الائچی کے بیج کھلائے گئے۔
لڑکی کا گلا گھونٹا پھر پتھر سے سر کچل دیا
ہزاری باغ کے ایس پی آنجنی انجان نے بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران، بھگتینی نے انکشاف کیا کہ وہ متوفی لڑکی، بھیم رام اور روشننی دیوی کو بانس کے باغ کے قریب ایک علاقے میں لے گئی تھی جس کا مقصد "روح کو قبضے میں کرنا" تھا۔ وہاں متوفی لڑکی کو بٹھایا گیا اور بعد میں زمین پر لیٹنے کی ہدایت کی گئی۔ بھگتینی نے اپنے ہاتھ میں ایک بانس "کالنگ اسٹک" پکڑا ہوا تھا، جسے اس نے لڑکی کے جسم کے گرد گھماتے ہوئے کہا کہ دیوتا نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ کنواری لڑکی کا خون درکار ہے۔ جس کے بعد بھیم رام نے لڑکی کا گلا دبا دیا۔ ایک بار جب انہیں یقین ہو گیا کہ لڑکی مر گئی ہے، بھگتینی نے ایک بار پھر اپنی کالنگ اسٹک کو بے جان جسم کے گرد گھمایا۔
اس کے بعد، منتر پڑھتے ہوئے، بھگتینی نے کالنگ اسٹک کا استعمال کرتے ہوئے لاش کو انتہائی وحشیانہ کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ پھر، بھگتینی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے، بھیم رام نے مقتول لڑکی کے سر پر پتھر مارا جس سے اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی اور اس کا چہرہ خون میں بھیگ گیا۔ آخر میں، بھگتینی نے رسمی پوجا کے حصے کے طور پر لاش کے جسم پر خون بہایا اور پھر اس کے مانسا مندر کے اندر خون کے چند قطرے چھڑکے۔
قاتل ماں اور مددگار بھیم رام کے درمیان ناجائز تعلقات
ایس پی آنجنی انجان نے مزید انکشاف کیا کہ بھیم رام اور متوفی لڑکی کی ماں ریشمی دیوی کے درمیان کئی سالوں سے ناجائز تعلقات چل رہے تھے۔ ریشمی کے بچے اسے اپنا باپ مانتے آئے تھے۔ ریشمی دیوی کے والد ونود کمار سنگھ ممبئی میں کام کرتے تھے۔ بھیم رام نے پورے خاندان پر مکمل اختیار استعمال کیا۔
ایس پی نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی اس کی زبان یا آنکھیں نکالی گئیں۔ اس پورے کیس میں جلد از جلد ٹرائل کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ملزمان کو جلد از جلد سخت سزا مل سکے۔
ہزاری باغ کے ڈپٹی کمشنر ششی پرکاش سنگھ نے بتایا کہ خاندان کے مبینہ ملوث ہونے کی وجہ سے معاوضہ کی رقم روک دی گئی ہے۔ صورتحال کا درست جائزہ لینے کے بعد مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ اس پورے واقعے کے سلسلے میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے: متوفی کی ماں ریشمی دیوی؛ ایک مقامی رہائشی، بھیم رام اور شانتی دیوی عرف بھگتینی کو گرفتار کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: