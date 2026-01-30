مذاق مذاق میں موت: شوہر نے کہا بندریا۔۔ماڈل بیوی نے خودکشی کرلی
Published : January 30, 2026 at 12:09 PM IST
لکھنؤ: اترپردیش کے لکھنؤ میں اندرا نگر تھانہ علاقے میں ایک ماڈل نے خودکشی کر لی۔ خاندان میں ہنسی مذاق چل رہا تھا، جب اس کے شوہر نے اسے مذاق میں بندریا (مادہ بندر) کہا۔ اس سے پریشان تنو سنگھ نے اپنی جان لے لی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔
ماڈل تنو سنگھ اپنے شوہر راہول سنگھ کے ساتھ اندرا نگر میں رہتی تھیں۔ تنو کو ماڈلنگ کا شوق تھا اور وہ اپنی شکل صورت کے بارے میں بہت حساس تھیں۔ تنو کی بہن انجلی نے بتایا کہ بدھ کی شام کو خاندان کے سبھی لوگ سیتا پور میں ایک رشتہ دار کے گھر سے خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ گھر پہنچ کر سب ادھر ادھر بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔
ایک مذاق کے دوران بہنوئی راہول نے تنو کو بندریا کہہ دیا۔ اس سے تنو کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ فوراً غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں مان جائے گی، اس لیے کسی نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ تقریباً ایک گھنٹہ بعد، جب تنو کو کھانے کے لیے بلایا گیا اور کوئی جواب نہ ملا تو گھر والے چیک کرنے کے لیے کمرے میں گئے۔
انجلی نے وضاحت کی کہ تنو اپنے کیرئیر اور شکل کو لے کر بہت سنجیدہ تھی۔ اسی حساسیت کے باعث وہ اپنے شوہر کے مذاق کو برداشت نہ کرسکی اور یہ خودکشی کا قدم اٹھایا۔ انسپکٹر سنیل کمار تیواری نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں آپسی جھگڑے اور مذاق کی وجہ سے دل برداشتہ ہونے کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے۔
