شادی سے واپس آنے والی نابالغ لڑکی کا پیچھا کیا، پھر ویران جگہ پر لے جا کر اجتماعی عصمت دری کی گئی
گینگ ریپ کیس کا چوتھا ملزم نابالغ ہے۔ پولیس نے بی این ایس اور پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔
Published : March 16, 2026 at 5:32 PM IST
سورت: گجرات کے ضلع سورت کے عمر پاڑا تھانہ علاقے میں ایک انتہائی سنگین اور شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نابالغ سمیت چار افراد نے شادی سے واپس آنے والی نابالغ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔
رپورٹس کے مطابق لڑکی کا تعاقب کئی مردوں نے کیا جنہوں نے ایک ایک ویران علاقے میں اس کی عصمت دری کی۔ سورت دیہی پولیس نے فوری طور پر اس واقعہ پر ردعمل ظاہر کیا اور چند گھنٹوں کے اندر تمام ملزمین کو گرفتار کرلیا۔
سورت ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ راجیش گدھیا نے واقعہ کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ کل عمر پاڑا علاقے میں ایک شادی ہوئی تھی۔ تقریب کے بعد متاثرہ نابالغ لڑکی گھر واپس جا رہی تھی۔ چار آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے ایک ویران علاقے میں گھیر لیا۔ پھر انہوں نے اس کی اجتماعی عصمت دری کی۔
واقعے کے بعد متاثرہ نے ہمت کی اور اپنے گھر والوں کو واقعے کے بارے میں بتایا۔ اہل خانہ نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا، جس کے بعد وہ حرکت میں آگئی۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ راجیش گدھیا فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ عمر پاڑہ پہنچے اور مکمل جانچ شروع کی۔
پولیس نے اس جرم میں ملوث چاروں ملزمان کو شناخت کرکے گرفتار کرلیا ہے۔ چوتھا ملزم نابالغ ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ملزمان اسی علاقے کے رہائشی ہیں اور شادی کی تقریب میں موجود تھے۔
ایس پی نے مزید کہا کہ بی این ایس اور پوکسو ایکٹ کی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان دفعات میں عمر قید سے لے کر سزائے موت تک کی سزائیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ تمام سائنسی شواہد اکٹھے کرنے اور ملزمان کے لیے سخت ترین سزا کو یقینی بنانے کے لیے کیس میں ایف ایس ایل اور طبی ماہرین کی مدد لے رہے ہیں۔
فی الحال، عمرپاڈا پولس انسپکٹر جے جے موڈ کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ ایس ڈی پی او انچارج بی کے ونار تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پولیس ملزمان کا ریمانڈ حاصل کرکے مزید تفتیش کرے گی۔