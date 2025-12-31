گجرات ریلوے امتحان: حجاب پہننے کی وجہ سے لڑکی کو ریلوے امتحان دینے سے روک دیا گیا، ضلع کلکٹر کو میمورنڈم پیش
گجرات میں ایک لڑکی کو حجاب پہننے کی وجہ سے امتحان دینے سے انکار کردیا گیا۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل کلکٹر کو میمورنڈم سونپا گیا۔
Published : December 31, 2025 at 1:22 PM IST
بھاؤ نگر (گجرات): گجرات کے بھاؤ نگر میں اس وقت تنازعہ کھڑا ہو گیا جب حجاب پہننے والی لڑکی کو امتحان دینے سے انکار کر دیا گیا۔ جمعیۃ علماء ہند نے ایک شکایت درج کرائی ہے، جس میں امتحانی مرکز کے نگرانوں کے خلاف سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ امتحان 24 دسمبر 2025 کو منعقد ہوا تھا
ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کا امتحان 24 دسمبر 2025 کو بھاؤ نگر میں منعقد ہوا تھا۔ یہ امتحان بھاؤ نگر کے تراسمیا میں واقع ایک سرکاری اسکول جے پی ایم انفوٹیک میں منعقد ہوا تھا۔ بھاؤ نگر میں ایک مسلم لڑکی حجاب پہنے ہوئے امتحان میں شریک ہوئی۔ اگرچہ انسپکٹرز نے اس کا حجاب اتارنے پر اصرار کیا، لیکن لڑکی نے جواب دیا، "میں صرف خواتین کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی، مردوں کو نہیں۔ آپ کسی خاتون انسپکٹر کو بلا کر میرا چہرہ اور شناختی کارڈ چیک کر سکتے ہیں۔"
ایڈیشنل کلکٹر سے شکایت
اس واقعہ کے تعلق سے جمعیۃ علماء ہند نے ایڈیشنل کلکٹر کو میمورنڈم پیش کرتے ہوئے اس واقعہ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جمعیۃ علماء ہند نے کہا کہ لڑکی نے جواب نہیں دیا اور نہ ہی انسپکٹر کی ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالی۔ اس نے انسپکٹر کے ساتھ تعاون کیا، لیکن انسپکٹر نے انکار کر دیا۔ انسپکٹر نے یہ بھی کہا کہ ’’بہتر ہوگا اگر تم جیسے لوگ امتحان نہ دیں‘‘ اور گالی گلوچ کی۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کے بعد انسپکٹر کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے۔ مزید برآں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ زبان، مذہب، ذات پات یا سماجی مذہبی بنیادوں پر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔
امتحانی بورڈز کی جانب سے مذہبی لباس جیسے حجاب کی اجازت
یہ بات قابل غور ہے کہ مختلف امتحانی بورڈز نے پہلے کہا ہے کہ وہ مذہبی لباس جیسے حجاب کی اجازت دیں گے، بشرطیکہ امتحان پرائیویٹ اور خواتین عملے کے ذریعے منعقد کیا جائے۔ تاہم اس معاملے پر ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کی طرف سے کوئی سرکاری بیان یا گجرات پولیس کی طرف سے کوئی واضح ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔