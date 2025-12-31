ETV Bharat / state

گجرات ریلوے امتحان: حجاب پہننے کی وجہ سے لڑکی کو ریلوے امتحان دینے سے روک دیا گیا، ضلع کلکٹر کو میمورنڈم پیش

گجرات میں ایک لڑکی کو حجاب پہننے کی وجہ سے امتحان دینے سے انکار کردیا گیا۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل کلکٹر کو میمورنڈم سونپا گیا۔

A memorandum was submitted to the Additional Collector regarding the denial of examination to a girl due to her hijab Urdu News
حجاب کی وجہ سے لڑکی کے امتحان سے انکار کے حوالے سے ایڈیشنل کلکٹر کو میمورنڈم پیش کیا گیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 31, 2025 at 1:22 PM IST

بھاؤ نگر (گجرات): گجرات کے بھاؤ نگر میں اس وقت تنازعہ کھڑا ہو گیا جب حجاب پہننے والی لڑکی کو امتحان دینے سے انکار کر دیا گیا۔ جمعیۃ علماء ہند نے ایک شکایت درج کرائی ہے، جس میں امتحانی مرکز کے نگرانوں کے خلاف سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

یہ امتحان 24 دسمبر 2025 کو منعقد ہوا تھا

ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کا امتحان 24 دسمبر 2025 کو بھاؤ نگر میں منعقد ہوا تھا۔ یہ امتحان بھاؤ نگر کے تراسمیا میں واقع ایک سرکاری اسکول جے پی ایم انفوٹیک میں منعقد ہوا تھا۔ بھاؤ نگر میں ایک مسلم لڑکی حجاب پہنے ہوئے امتحان میں شریک ہوئی۔ اگرچہ انسپکٹرز نے اس کا حجاب اتارنے پر اصرار کیا، لیکن لڑکی نے جواب دیا، "میں صرف خواتین کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی، مردوں کو نہیں۔ آپ کسی خاتون انسپکٹر کو بلا کر میرا چہرہ اور شناختی کارڈ چیک کر سکتے ہیں۔"

ایڈیشنل کلکٹر سے شکایت

اس واقعہ کے تعلق سے جمعیۃ علماء ہند نے ایڈیشنل کلکٹر کو میمورنڈم پیش کرتے ہوئے اس واقعہ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جمعیۃ علماء ہند نے کہا کہ لڑکی نے جواب نہیں دیا اور نہ ہی انسپکٹر کی ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالی۔ اس نے انسپکٹر کے ساتھ تعاون کیا، لیکن انسپکٹر نے انکار کر دیا۔ انسپکٹر نے یہ بھی کہا کہ ’’بہتر ہوگا اگر تم جیسے لوگ امتحان نہ دیں‘‘ اور گالی گلوچ کی۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کے بعد انسپکٹر کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے۔ مزید برآں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ زبان، مذہب، ذات پات یا سماجی مذہبی بنیادوں پر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔

امتحانی بورڈز کی جانب سے مذہبی لباس جیسے حجاب کی اجازت

یہ بات قابل غور ہے کہ مختلف امتحانی بورڈز نے پہلے کہا ہے کہ وہ مذہبی لباس جیسے حجاب کی اجازت دیں گے، بشرطیکہ امتحان پرائیویٹ اور خواتین عملے کے ذریعے منعقد کیا جائے۔ تاہم اس معاملے پر ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کی طرف سے کوئی سرکاری بیان یا گجرات پولیس کی طرف سے کوئی واضح ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

