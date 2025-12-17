خاندانی جھگڑے میں شخص نے دل کو دہلانے والا قدم اٹھایا، بیوی اور دو بیٹیوں کو قتل کر کے گھر میں دفن کر دیا
مظفر نگر (اتر پردیش): اتر پردیش کے شاملی ضلع میں خاندانی تنازعہ کے بعد ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی اور دو نابالغ بیٹیوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں گھر کے اندر دفن کر دیا۔ پولیس نے بدھ کے روز کہا کہ یہ واقعہ کاندھلا تھانہ علاقہ کے تحت گاڑھی دولت گاؤں میں 10 دسمبر کو پیش آیا تھا لیکن منگل کی شام کو اس کا انکشاف ہوا۔
شاملی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس این پی سنگھ نے کہا کہ ملزم فرخ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سنگھ نے صحافیوں کو بتایا کہ ملزم نے پوچھ گچھ کے دوران جرم کا اعتراف کر لیا۔
پولیس کے مطابق فرخ نے پہلے اپنی بیوی طاہرہ کو اس وقت گولی مار دی جب وہ گھر میں چائے بنا رہی تھی۔ جب ان کی بڑی بیٹی آفرین (12) نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اسے بھی گولی مار دی گئی۔ ایس پی نے بتایا کہ چھوٹی بیٹی شیرین (5) کو بعد میں جب وہ جائے وقوعہ پر پہنچی تو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔
پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے بعد میں جرم چھپانے کے لیے گھر کے اندر گڑھا کھودا اور لاشوں کو دفن کردیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان دیرینہ خاندانی تنازعہ قتل کی وجہ بنی۔
دریں اثنا، واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد، طاہرہ کے اہل خانہ نے احتجاج کیا اور مبینہ طور پر فاروق پر اس وقت حملہ کرنے کی کوشش کی جب اسے پولیس کی تحویل میں لیا جا رہا تھا۔ پولیس نے مداخلت کرکے صورتحال پر قابو پالیا۔ حکام نے بتایا کہ گھڑی دولت گاؤں میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے اور احتیاطی اقدام کے طور پر اضافی پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔