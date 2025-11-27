شرمناک۔۔۔دو بچوں کو لے کر آیا، کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر آگ لگا دی، کیا ہے پورا معاملہ
کچرے کے ڈھیر سے دو نوزائیدہ کی آدھی جلی ہوئی لاشیں ملیں۔ یہ واقعہ سمستی پور کے پٹوری تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔ خبر پڑھیں۔
Published : November 27, 2025 at 6:44 PM IST
سمستی پور: بہار کے سمستی پور میں انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ضلع کے پٹوری ٹاؤن علاقے میں دو آدھے جلے ہوئے بچوں کی لاشیں سڑک کے کنارے سے ملی ہیں۔ سب ڈویژنل اسپتال کے قریب لاشوں کی موجودگی نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اطلاع ملنے پر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہوگئی۔
کچرے کے ڈھیر سے ملی دو نوزائیدہ لاشیں:
دراصل پٹوری تھانہ علاقے میں سڑک کے کنارے کچرے کے ڈھیر سے نوزائیدہ کی دو آدھی جلی ہوئی لاشیں ملی ہیں۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ دیکھا تو علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نومولود بچوں کو پہلے کچرے کے ڈھیر میں پھینکا گیا اور پھر پٹرول چھڑک کر جلایا گیا۔
یہ غیر قانونی نرسنگ ہوم کا کھیل ہے! :
پٹوری میونسپل کونسل کے ملازم نے سب سے پہلے اسے دیکھا۔ تاہم پولیس اس معاملے پر فی الحال خاموش ہے۔ اس کے ساتھ ہی مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تصویر بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس کے پیچھے غیر قانونی نرسنگ ہومز کا کھیل ہے جو علاقے میں پھیل چکا ہے۔
’مجرموں کے خلاف کارروائی کی جائے گی‘:
شبہ ہے کہ غیر قانونی نرسنگ ہوم میں اسقاط حمل کے بعد بچوں کو پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اپنی شناخت چھپانے کے لیے اسے آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ ڈسٹرکٹ سول سرجن ڈاکٹر ایس کے۔ چودھری نے کہا کہ جانکاری ملی ہے اور تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
رات کے اندھیرے میں پھینکا اور جلایا:
ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی ہے جس میں ایک شخص کو رات کے اندھیرے میں پلاسٹک کے تھیلے میں کچھ لے کر جائے وقوعہ پر پہنچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ اسے کچرے پر پھینک کر جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: