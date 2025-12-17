درندگی: برقعہ نہیں پہننے پر ناراض شوہر نے بیوی اور دو بیٹیوں کو قتل کردیا، پولیس نے کہا۔۔ملزم نے اعتراف کیا
یہ واقعہ کاندھلا تھانہ علاقہ کے تحت گڑھی دولت گاؤں میں پیش آیا۔ چھ روز بعد پولیس نے ملزم سے اقرار جرم کیا۔
شاملی: اترپردیش کے کاندھلا تھانہ علاقے کے تحت گڑھی دولت گاؤں کے ایک شخص نے اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کو اس وقت گولی مار کر قتل کر دیا جب وہ برقع پہنے بغیر اپنے والدین کے گھر گئی تھیں۔ منصوبہ بندی کے مطابق ملزم نے لاشوں کو گھر میں کھودے ہوئے بیت الخلا کے گڑھے میں دفن کر دیا۔ بہو اور دو پوتیوں کے اچانک لاپتہ ہونے پر گھر کے بزرگ نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے خاتون کے شوہر سے پوچھ گچھ کی اور چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔
ایس پی نریندر پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ کاندھلا تھانہ علاقے کے تحت گڑھی دولت گاؤں کے رہنے والے فاروق ولد داؤد کے پانچ بچے ہیں۔ وہ اپنے والد داؤد سے الگ رہتا ہے۔ فاروق کی بیوی طاہرہ (32) اور دو بیٹیاں آفرین (12) اور چھوٹی بیٹی سرین (5) 10 دسمبر سے لاپتہ تھیں۔ فاروق کے والد داؤد نے منگل کی شام اس سلسلے میں شکایت درج کرائی۔ جس کے بعد فاروق کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی۔ پہلے تو فاروق نے گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن سخت پوچھ گچھ پر اس نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے قتل کا اعتراف کر لیا۔
فاروق نے بتایا کہ اس کی بیوی طاہرہ کا اکثر اس سے جھگڑا رہتا تھا۔ ایک ماہ قبل جھگڑے کے دوران وہ اپنے والدین کے گھر سے بغیر برقعہ کے چلی گئی۔ اس بات نے اسے سخت پریشان کیا۔ اس نے تب سے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب اس کی بیوی ایک ماہ بعد گھر واپس آئی تو اس نے 10 دسمبر کی رات طے شدہ منصوبے کے مطابق تینوں بچوں کو ان کے دادا کے گھر بھیج دیا۔ دو بیٹیاں اور اس کی بیوی گھر پر تھیں۔ اس نے اپنی بیوی کو چائے بنانے کے لیے جگایا اور جب وہ صحن میں داخل ہوئی تو اسے گولی مار دی۔ گولیوں کی آوازیں سن کر اس کی بڑی بیٹی جائے وقوعہ پر آگئی اور اس نے اسے بھی گولی مار دی۔ اس کے بعد اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گلا دبا کر قتل کر دیا اور ان کی لاشیں گھر میں حفاظتی ٹینک کے لیے کھودے گئے گڑھے میں دفن کر دیں۔
ایس پی نریندر پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ فاروق نے گڑھا کھودا تھا اور تینوں لاشیں نکال لی گئیں۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ملزم کی نشاندہی پر واردات میں استعمال ہونے والا پستول اور خالی کارتوس برآمد کر لیے گئے۔ واقعے کے دیگر پہلوؤں سے بھی تفتیش کی جارہی ہے۔
