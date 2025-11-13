"میری عمر بڑھتی جارہی ہے،" ایک نوجوان نے شرد پوار کو لکھا خط، شادی کے لیے لڑکی تلاش کرنے کی درخواست
مہاراشٹر کے آکولہ میں شرد پوار نے کسانوں، دیگر رہائشیوں، اور نوجوانوں سے ملاقات کی جنہوں نے پوار کو تحریری درخواستیں پیش کیں۔
ممبئی: مہاراشٹر کے آکولہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (ایس پی) کے سربراہ شرد پوار کو ایک انوکھا خط لکھا ہے جس میں شادی میں مدد کی درخواست کی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ وہ یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ اس اپیل نے مہاراشٹر کے دیہی نوجوانوں کے درمیان گہرے ہوتے ازدواجی بحران کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔
یہ واقعہ 8 نومبر کو کسانوں کے ساتھ بات چیت پروگرام کے لیے پوار کے آکولہ دورے کے دوران پیش آیا۔ مقامی مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد، پوار نے کسانوں، دیگر رہائشیوں، اور نوجوانوں سے ملاقات کی جنہوں نے تحریری درخواستیں پیش کیں۔ اس میں اس نوجوان کا خط بھی شامل تھا، جس میں اس نے بیوی کی تلاش میں مدد مانگی ہے۔
بیوی کی تلاش میں مدد کی درخواست
پوار کو دی گئی تحریری درخواست میں اس شخص نے خدشہ ظاہر کیا کہ وہ کہیں ہمیشہ کے لیے غیر شادی شدہ نہ رہ جائے۔ ایسے میں اس نے این سی پی (ایس پی) کے صدر سے اس کے لیے بیوی کی تلاش میں مدد کی التجا کی ہے۔ نوجوان نے اپنی درخواست میں اپنی گہری تنہائی کا اظہار کرتے ہوئے خط میں اپنا پتہ اور موبائل نمبر شامل کیا۔
میری عمر بڑھتی جارہی ہے۔۔
شخص نے خط میں لکھا، "میری عمر بڑھتی جارہی ہے، شاید میں مستقبل میں کبھی میری شادی نہ ہو۔ میں اکیلا رہ جاؤں گا، اس لیے میری زندگی کو دیکھتے ہوئے، براہ کرم مجھے بیوی تلاش کرنے میں مدد کریں، کسی بھی برادری کی لڑکی میرے لیے ٹھیک رہے گی۔ میں اس کے گھر میں رہنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں وہاں اچھی طرح سے کام کروں گا اور گھر کا خیال رکھوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، براہ کرم مجھے نئی زندگی دیں، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔"
اس شخص کی درخواست دیہی مہاراشٹر میں بڑھتی ہوئی سماجی تشویش کو اجاگر کرتی ہے، جہاں نوجوان، خاص طور پر دیہی مہاراشٹر میں، بے روزگاری اور زرعی شعبے میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے دلہنیں تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مبینہ طور پر بہت سی خواتین مستحکم پیشوں یا شہروں میں شریک حیات کو ترجیح دیتی ہیں، جس سے بہت سے کسان اور بے روزگار نوجوان 30 سال کی عمر کو عبور کرنے کے بعد بھی غیر شادی شدہ رہ جاتے ہیں۔
