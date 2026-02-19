فیس بک پر اسٹاک مارکیٹ کا اشتہار آیا، اس پر کلک کیا اور اکاؤنٹ سے 35 لاکھ روپے غائب
اشتہار پر کلک کرنے کے بعد، اسے ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا گیا، اس کے بعد شروع ہوا سائبر فراڈ کا سلسلہ
Published : February 19, 2026 at 12:30 PM IST
دہرادون: ملک میں سائبر فراڈ کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کی آگاہی مہم کے باوجود لوگ سائبر فراڈ کرنے والوں کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی بچت سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس بار، اتراکھنڈ کے شہر دہرادون کے رہنے والے ایک شخص کو سائبر دھوکہ بازوں نے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے بہانے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سیکیورٹیز انڈیا لمیٹڈ کا نام استعمال کرتے ہوئے لاکھوں روپے کا دھوکہ دیا۔ متاثرہ کی شکایت پر سائبر کرائم کنٹرول پولیس اسٹیشن میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا لالچ دے کر لاکھوں روپے کا دھوکہ:
عجب پور خورد کے رہنے والے راجا رام بھٹ نے سائبر کرائم پولیس میں شکایت درج کرائی ہے کہ 7 دسمبر 2025 کو اس نے فیس بک پر ٹریڈنگ سے متعلق ایک اشتہار دیکھا۔ جب اس نے اشتہار پر کلک کیا تو اسے واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیا گیا۔ گروپ کے ایڈمنسٹریٹر یالینی گوہا نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سیکیورٹیز ٹیم کا حصہ ہونے کا دعویٰ کیا اور سیبی کا جعلی رجسٹریشن نمبر دکھا کر متاثرہ کا اعتماد حاصل کیا۔ سائبر جرائم پیشہ افراد نے متاثرہ کو ایک ایڈوانس گروپ میں شامل کیا، جہاں گورو دوا نامی ایک شخص نے خود کو پروفیسر بتا کر اسٹاک اور آئی پی اوز میں سرمایہ کاری کے لیے تجاویز فراہم کیں۔
رقم مختلف فرموں کو منتقل کی گئی:
گروپ کے دیگر اراکین باقاعدگی سے اپنے منافع کے اسکرین شاٹس شیئر کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ بازوں کے ساتھی ہیں۔ سرمایہ کاری کی حدود اور سیبی کے ضوابط کا حوالہ دیتے ہوئے، دھوکہ بازوں نے متاثرہ کو مختلف بینک کھاتوں میں کل 34 لاکھ 75 ہزار روپے منتقل کرا دیے۔ یہ رقم غازی آباد، پونے، سکندرآباد اور وجئے واڑہ میں مختلف فرموں کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی۔
رقم واپس کرنا:
متاثرہ شخص اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے 6 فروری 2026 کو اپنی ایپ سے 40 لاکھ روپے نکالنے کی درخواست کی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ جب متاثرہ نے گروپ ایڈمن سے رابطہ کیا تو سائبر فراڈ کرنے والوں نے سروس فیس کے نام پر 10 لاکھ 93 ہزار روپے اضافی مانگے۔ جب متاثرہ نے رقم دینے سے انکار کیا تو اسے گروپ سے بلاک کر دیا گیا۔ تب ہی اسے احساس ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔
پولیس نے مقدمہ درج کیا:
سائبر کرائم کنٹرول کے اے ایس پی کش مشرا نے بتایا کہ متاثرہ کی شکایت پر سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جن اکاؤنٹس میں متاثرہ نے رقوم منتقل کیں ان کی چھان بین کی جا رہی ہے۔
ایس ایس پی ایس ٹی ایف اجے سنگھ نے عوام سے اپیل کی ہے:
سائبر فراڈ سے ہوشیار رہیں:
---اپنے پیسے دوگنا کرنے یا ٹکٹ بک کروانے کے لیے کسی بھی پرکشش پیشکشوں، جعلی سائٹوں، یا نامعلوم پیشکشوں کا شکار نہ ہوں۔
---جعلی سرمایہ کاری کی پیشکشوں میں سرمایہ کاری نہ کریں جیسے YouTube جیسے سبسکرپشنز، ٹیلی گرام پر مبنی سرمایہ کاری، یا ویب سائٹ کی پیشکش۔
---سوشل میڈیا پر کسی اجنبی سے دوستی نہ کریں۔
---نامعلوم کال آنے پر لالچ میں نہ آئیں۔
---کال کرنے والے کی صداقت کی تصدیق کریں اور کوئی معلومات یا دستاویزات فراہم نہ کریں۔
---آن لائن ملازمت کے لیے درخواست دینے سے پہلے متعلقہ کمپنی سے سائٹ کی اچھی طرح تصدیق کریں۔
---گوگل پر کسٹمر کیئر نمبر تلاش نہ کریں۔
سائبر فراڈ کی صورت میں 1930 پر رابطہ کریں:
سرمایہ کاری اور زیادہ منافع کی لالچ نے لاکھوں لوگوں کو شکار بنایا ہے۔ دھوکہ دہی کرنے والے ویب سائٹس اور جعلی جائزہ پروگراموں کے ذریعے چھوٹے انعامات پیش کر کے لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں بڑی رقم کی سرمایہ کاری پر مجبور کرتے ہیں۔ مختصر مدت میں زیادہ منافع کی امید میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ اس کے علاوہ، اگر آپ کو کچھ غلط ہونے کا شبہ ہے، تو فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن یا سائبر کرائم پولیس اسٹیشن سے رابطہ کریں۔ مالیاتی سائبر کرائم کی صورت میں فوری طور پر 1930 پر رابطہ کریں۔
یہ بھی پڑھیں: