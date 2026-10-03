سی این جی گیس بھرتے ہوئے کار میں زور دار دھماکہ، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید
ڈرائیور دھماکے سے پہلے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اس واقعے میں کئی دیگر گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔
Published : October 3, 2026 at 6:05 PM IST
وڈودرا (گجرات): گجرات کے کرجن میں نیشنل ہائی وے 48 پر ایک سی این جی پمپ پر کار میں سی این جی گیس بھرتے وقت زور دار دھماکہ ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ دھماکہ گیس لیکج کے باعث ہوا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے جس میں پورا واقعہ قید ہے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سفید کار سی این جی پمپ پر آتی ہے، ڈرائیور گاڑی سے باہر نکلتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے اور چند قدم آگے بڑھتا ہے جب زور دار دھماکہ ہوتا ہے۔ بظاہر کار بری طرح تباہ ہوئی ہے، اور دیگر گاڑیوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔
CNG Car Explodes During Refuelling In Gujarat, CCTV Captures Blast The vehicle’s CNG tank reportedly burst at a petrol pump in Vadodara district, badly damaging the car and sending people nearby running for safety. 📹 CCTV— RT_India (@RT_India_news) October 3, 2026
دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ سی این جی ٹینک کا ایک ٹکڑا موقع پر ہی پمپ پر گرا جبکہ دوسرا ٹکڑا ہوا میں اڑ کر بہت دور جا گرا۔ واقعہ کے وقت کار کے پیچھے دوسری گاڑیاں موجود تھیں۔ زور دار دھماکے سے اس کے پیچھے کھڑی مزید دو گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ واقعے میں کل تین گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ایک شخص زخمی ہو گیا جسے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور ضروری کارروائی کی۔ دھماکے کے بعد جائے وقوعہ پر حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تحقیقات اور کارروائیاں کی گئیں۔ فی الحال، سی این جی کے لیک ہونے کی اصل وجہ، لیک ہونے کی مخصوص جگہ اور سی این جی ٹینک کے پھٹنے کے حالات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر گاڑی کے مالک، سی این جی لیک ہونے کی اصل وجہ اور دھماکے کے اردگرد کے حالات جاننے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔