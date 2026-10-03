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سی این جی گیس بھرتے ہوئے کار میں زور دار دھماکہ، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید

ڈرائیور دھماکے سے پہلے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اس واقعے میں کئی دیگر گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔

سی این جی گیس بھرتے ہوئے کار میں زور دار دھماکہ، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید
سی این جی گیس بھرتے ہوئے کار میں زور دار دھماکہ، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید (IMAGE: Screengrab)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2026 at 6:05 PM IST

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وڈودرا (گجرات): گجرات کے کرجن میں نیشنل ہائی وے 48 پر ایک سی این جی پمپ پر کار میں سی این جی گیس بھرتے وقت زور دار دھماکہ ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ دھماکہ گیس لیکج کے باعث ہوا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے جس میں پورا واقعہ قید ہے۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سفید کار سی این جی پمپ پر آتی ہے، ڈرائیور گاڑی سے باہر نکلتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے اور چند قدم آگے بڑھتا ہے جب زور دار دھماکہ ہوتا ہے۔ بظاہر کار بری طرح تباہ ہوئی ہے، اور دیگر گاڑیوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔

دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ سی این جی ٹینک کا ایک ٹکڑا موقع پر ہی پمپ پر گرا جبکہ دوسرا ٹکڑا ہوا میں اڑ کر بہت دور جا گرا۔ واقعہ کے وقت کار کے پیچھے دوسری گاڑیاں موجود تھیں۔ زور دار دھماکے سے اس کے پیچھے کھڑی مزید دو گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ واقعے میں کل تین گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ایک شخص زخمی ہو گیا جسے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور ضروری کارروائی کی۔ دھماکے کے بعد جائے وقوعہ پر حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تحقیقات اور کارروائیاں کی گئیں۔ فی الحال، سی این جی کے لیک ہونے کی اصل وجہ، لیک ہونے کی مخصوص جگہ اور سی این جی ٹینک کے پھٹنے کے حالات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔

واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر گاڑی کے مالک، سی این جی لیک ہونے کی اصل وجہ اور دھماکے کے اردگرد کے حالات جاننے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔

TAGGED:

CNG GAS
EXPLOSION IN CAR
CNG CAR BLAST
سی این جی کار میں دھماکہ
CAR BLAST

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