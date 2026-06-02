دہلی کے مکند پور میں سلنڈر پھٹنے سے مکان کا ایک حصہ منہدم، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری

اب تک تین افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے جب کہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔

دہلی کے مکند پور میں سلنڈر پھٹنے سے مکان کا ایک حصہ منہدم (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 2, 2026 at 12:33 PM IST

نئی دہلی: دہلی کے مکند پور میں سلنڈر پھٹنے سے مکان کا ایک حصہ منہدم ہوگیا۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ایک ہفتے کے اندر عمارت گرنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ساکیت واقعہ کے بعد مکند پور علاقے میں منگل کی صبح ایل پی جی سلنڈر پھٹنے سے ایک مکان کا بڑا حصہ منہدم ہو گیا۔ واقعے سے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔

اطلاع ملتے ہی دہلی فائر سروس، دہلی پولیس اور دیگر ریسکیو ایجنسیوں کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو اور ریلیف آپریشن شروع کیا گیا۔ ابتدائی ریسکیو آپریشن میں ملبے سے 3 افراد کو نکال لیا گیا جب کہ ایک اور شخص کی تلاش تاحال جاری ہے کیونکہ متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔

50 سے زیادہ سلنڈر اب بھی ملبے میں دبے

اے اے پی کے ایم ایل اے سنجیو جھا نے کہا کہ اس علاقے میں غیر قانونی سلنڈر بھرنے کا کام طویل عرصے سے جاری ہے اور اس سلسلہ میں متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ 50 سے زیادہ سلنڈر اب بھی ملبے کے نیچے نظر آ رہے ہیں۔

واقعہ کب پیش آیا؟

دہلی فائر سروس کے چیف فائر آفیسر (سی ایف او) اے کے ملک کے مطابق، جہانگیر پوری (جے ایچ پی) فائر اسٹیشن کے دائرۂ اختیار میں واقع ایشو وہار، گلی نمبر 1، مکند پور-II میں منگل کی صبح تقریباً 9:37 بجے ایک مکان کے گرنے کے بارے میں کال موصول ہوئی۔ کال موصول ہونے کے فوراً بعد، فائر ڈپارٹمنٹ نے ایک واٹر ٹینڈر، دو واٹر باؤزر، ایک کوئیک ریسپانس وہیکل (کیو آر وی) اور ایک انسیڈینٹ ریسپانس ٹیم (آئی آر ٹی) جائے وقوعہ پر روانہ کی۔

ملبے تلے دبے افراد کو ڈھونڈنے اور نکالنے کا کام جاری

راحت اور بچاؤ کی کارروائیوں کی نگرانی اے ڈی او پارس، اسٹیشن آفیسر پردیپ اور اسٹیشن آفیسر گری راج نے کی۔ صبح تقریباً 10:10 بجے اسٹیشن آفیسر گریراج نے جائے وقوعہ سے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ تقریباً 250 مربع گز کے رقبے پر محیط ایک منزلہ مکان ایل پی جی سلنڈر پھٹنے سے مکمل طور پر منہدم ہو گیا ہے۔ جس کے بعد ملبے تلے دبے افراد کو ڈھونڈنے اور نکالنے کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تیز کر دیا گیا۔

آلات کا استعمال کرتے ہوئے ملبہ ہٹانے کے لیے کام

فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق، انہیں صبح 9:30 بجے کے قریب اطلاع ملی کہ سلنڈر پھٹنے سے ایک مکان گر گیا ہے۔ کچھ لوگ ملبے تلے دب گئے۔ اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز جائے وقوعہ پر پہنچے اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ریسکیو ٹیمیں، جے سی بی (JCBs) اور دیگر آلات کا استعمال کرتے ہوئے ملبہ ہٹانے کے لیے کام کر رہی ہیں تاکہ کسی بھی پھنسے ہوئے افراد تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔

دھماکے کی وجہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے

دہلی پولیس کی ٹیموں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سکیورٹی کو بھی برقرار رکھا۔ مقامی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران تین افراد کو ملبے سے نکال کر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملبے کا مکمل جائزہ لینے تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ فی الحال دھماکے کی وجہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر ایل پی جی سلنڈر کا دھماکہ حادثہ کی وجہ سمجھا جا رہا ہے۔

DELHI MUKUNDPUR LPG BLAST
HOUSE COLLAPSES IN LPG BLAST
CYLINDER BLAST IN MUKUNDPUR DELHI
