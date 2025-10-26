خاتون بھکاری کے پاس ملا خزانہ، نوٹوں کی گڈیاں دیکھ لوگوں کے اڑے ہوش، کیا ہے مکمل سچ
اتراکھنڈ کے روڑکی سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ خاتون بھکاری کے پاس بھاری رقم برآمد ہوئی ہے۔
Published : October 26, 2025 at 9:45 AM IST
روڑکی: ہریدوار ضلع کے مینگلور ٹاؤن میں مقامی لوگ اس وقت دنگ رہ گئے جب ایک خاتون بھکاری کے پاس سے خزانہ برآمد ہوا۔ خاتون نے رقم کوڑے دان میں چھپا رکھی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون ذہنی طور پر معذور ہے اور گزشتہ 13 سال سے وہاں رہ رہی تھی۔ جب مقامی لوگوں نے اسے ہٹایا تو انہیں پلاسٹک کے تھیلے میں لاکھوں روپے ملے۔ جائے وقوعہ پر پہنچی پولیس نے خاتون کو محفوظ مقام پر بھیجنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
عورت 13 سال سے ایک گھر کے باہر رہ رہی تھی: اطلاعات کے مطابق، ایک معذور خاتون بھکاری، جو ذہنی طور پر معذور بتائی جاتی ہے، منگلور شہر کے پٹھان پورہ محلے میں رہتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون گزشتہ 13 سال سے ایک گھر کے باہر رہ رہی تھی۔ جب محلے کے مکینوں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے پلاسٹک کے کچھ تھیلے کچرے کے ڈبے کے پاس چھپا لیے۔ اس کے بعد وہ صبح سے شام تک اپنے ساتھ لپٹے ہوئے تھیلوں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب لوگوں کو شک ہوا تو انہوں نے اس کی تلاشی لی۔
17 کلو گرام سکے برآمد: تلاشی کے دوران اس کے بیگ سے قابل ذکر رقم برآمد ہوئی جس میں بڑی تعداد میں نوٹ اور سکے بھی شامل تھے۔ اتنی بڑی رقم نے لوگوں کو دنگ کر دیا۔ تقریباً دو گھنٹے تک پیسے گنے گئے۔ 53,186 روپے اور 17 کلو گرام کے سکے ملے۔
برآمد شدہ رقم: بتایا جاتا ہے کہ برآمد شدہ رقم تقریباً ایک لاکھ روپے ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے پولیس کو معاملے کی اطلاع دی۔ اطلاع پر پہنچی پولیس کا کہنا تھا کہ خاتون کو جلد محفوظ مقام پر بھیج دیا جائے گا اور اس سے برآمد ہونے والی رقم بھی کسی کے حوالے کر دی جائے گی۔
پولیس نے سماجی تنظیم سے رابطہ کیا: منگلورو کوتوالی کے انچارج انسپکٹر امرجیت سنگھ نے بتایا کہ بھرت پور اور دہلی میں واقع سماجی تنظیم اپنا گھر سے خاتون کو محفوظ مقام پر بھیجنے کے لیے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ خاتون کو جلد ہی محفوظ مقام پر بھیج دیا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: