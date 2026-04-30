ریلز کی شوقین حاملہ بیوی پر ناجائز تعلقات کا شبہ، شوہر نے کلہاڑی سے گلا کاٹ دیا، پولیس اسٹیشن پہنچ کر سنائی یہ کہانی
Published : April 30, 2026 at 9:59 AM IST
چھتر پور: مدھیہ پردیش کے چھتر پور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک شوہر نے اپنی حاملہ بیوی کو کلہاڑی کے وار کرکے بے دردی سے قتل کردیا۔ شوہر کو اپنی بیوی پر ناجائز تعلقات کا شبہ تھا، اس نے اس گھناؤنے فعل کا ارتکاب کیا۔ مزید برآں، بیوی کا گلا کاٹنے کے بعد، ملزم شوہر ذاتی طور پر تھانے گیا، ہتھیار ڈال دیے، اور پولیس کو ساری کہانی سنائی۔
بیوی کا گلا کلہاڑی سے کاٹا
یہ واقعہ چھتر پور سے تقریباً 90 کلومیٹر دور چاندلا تھانے کے علاقے میں واقع بلکورا گاؤں میں پیش آیا۔ گاؤں کے رہنے والے شیوبرن عرف پپو اہیروار (30) نے کلہاڑی سے اپنی بیوی پنکی اہیروار کا گلا کاٹ دیا۔ اس قتل کی خبر نے پورے علاقے میں ہلچل مچا دی۔ قتل کے بعد، مجرم خود ہی تھانے گیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ پولیس فوری طور پر اس کے گھر پہنچی اور لاش کو تحویل میں لے لیا۔
جائے وقوعہ پر پہنچ کر پولیس کو پتہ چلا کہ ملزم نے کلہاڑی سے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا تھا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے بعد ازاں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور جائے وقوعہ پر موجود مقامی لوگوں کے بیانات قلمبند کیے ۔ ایف ایس ایل (فارنزک سائنس لیبارٹری) کی ٹیم اور ڈاگ سکواڈ نے ملزم کے گھر سے شواہد اکٹھے کیے اور جرم میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کیا۔
ناجائز تعلقات کا شبہ؛ اکثر گھریلو جھگڑے
چاندلا ٹاؤن انسپکٹر (ٹی آئی) شردھا شکلا نے بتایا، "خاتون کا قتل اس کے شوہر نے کیا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی پر ناجائز تعلقات کا شبہ تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران، اس نے انکشاف کیا کہ وہ دن بھر سوشل میڈیا 'ریلز' بنانے میں مصروف رہتی تھی، جس کی وجہ سے جوڑے کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔" "ملزم، پپو اہیروار کی شادی چھ سال قبل مدرئی گاؤں میں ہوئی تھی، جو لاوکوش نگر پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع ہے۔ متوفی جوڑے کے دو بچے تھے، اور متاثرہ آٹھ ماہ کی حاملہ تھی۔"
اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) نے مزید کہا، "جرم کرنے کے بعد، ملزم پپو خود ہی چاندلا تھانے گیا اور خودسپردگی کر دی، پولیس فی الحال ملزم شوہر سے مزید پوچھ گچھ کر رہی ہے۔" دریں اثنا، متاثرہ کے سسر، لالہ دین اہیروار نے کہا کہ، "خاندان میں جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہم نے کئی مواقع پر سمجھایا، لیکن ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ صورت حال اس حد تک بڑھ جائے گی۔"
علیحدہ طور پر، لاوکوش نگر کے ایس ڈی او پی نوین دوبے نے بتایا، "چاندلا پولیس کو اطلاع ملی کہ بالکورا گاؤں میں پنکی اہیروار نامی حاملہ خاتون کا قتل کر دیا گیا ہے۔ ملزم شوہر فی الحال پولیس کی حراست میں ہے، اور اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔"
