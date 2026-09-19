حیدرآباد کے شمش آباد میں خوفناک حادثہ، بزنس مین ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک
شمش آباد پولیس کے مطابق، گنیش وسرجن کے بعد متاثرہ خاندان محبوب نگر ضلع میں اپنے آبائی گاؤں سے واپس لوٹ رہا تھا۔
Published : September 19, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : September 19, 2026 at 11:01 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے شمش آباد میں NH-44 پر ایک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ پلامکولا گاؤں کے قریب پیش آیا۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت بزنس مین کیتھاوَت لمبیا (54)، ان کی بیوی کیتھاوَت جمنا (45)، کتراوَت مان سنگھ (48) اور کیتھاوَت واسرام (45) کے طور پر ہوئی ہے۔
شمش آباد پولیس کے مطابق، یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب متوفی اور ان کے خاندان کے ارکان گنیش وسرجن کے بعد محبوب نگر ضلع میں اپنے آبائی گاؤں سے چار پہیہ گاڑی میں سوار ہو کر شمش آباد آ رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ گاڑی میں سوار چار افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔
حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش
پولیس کے مطابق، گاڑی کا ڈرائیور، جس کی شناخت سباوَت اشوک کے طور پر ہوئی ہے، حادثے میں شدید زخمی ہو گیا اور اسے شمش آباد کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ فی الحال پولیس حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔
مارننگ واک کے دوران گاڑی نے ماری ٹکر، موت
اسی دوران، مہاراشٹر کے پونے میں ایک الگ واقعے میں، ہفتے کی صبح مارننگ واک کے دوران ایک تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 48 سالہ شخص کی موت ہو گئی۔ پونے سٹی پولیس کے مطابق، یہ واقعہ صبح تقریباً 7 بجے DRDO روڈ پر، پاشان علاقے میں نیکلس گارڈن کے پاس پیش آیا۔ متوفی کی شناخت ویریندر راگھویندر پرساد دویویدی (48) کے طور پر ہوئی ہے، جو اصل میں مدھیہ پردیش کے رہنے والے تھے۔ ویریندر پاشان علاقے میں وویکانند سوسائٹی میں رہتے تھے۔
پولیس نے بتایا کہ ویریندر روزانہ کی طرح مارننگ واک پر نکلے تھے، تبھی ایک نامعلوم ڈرائیور نے انہیں پیچھے سے ٹکر مار دی۔ شدید چوٹوں کے باعث ان کی موت ہو گئی۔ متوفی کے بھائی کی شکایت کے بعد، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعات 106(1) اور 281 کے ساتھ ساتھ موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعات 184، 177 اور 197 کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔