نس بندی کے چند سال بعد خاتون نے بچے کو دیا جنم، حکومت سے بولی کیسے کروں پرورش، خرچ دو
مالی مجبوریوں کا حوالہ دیتے ہوئے، جوڑے نے حکومت سے مدد طلب کی ہے۔
Published : February 28, 2026 at 4:58 PM IST
جالون: (اتر پردیش) ضلع میں محکمہ صحت کی غفلت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ خاتون کی نس بندی ہوئی تھی لیکن اس نے اب ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ مالی مشکلات سے دوچار خاتون نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر حکام سے رجوع کیا۔ اس نے استدعا کی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب حکومت اسے بچے کی پرورش کا انتظام کرے۔ مالی مجبوریوں کا حوالہ دیتے ہوئے، جوڑے نے حکومت سے مدد طلب کی۔
نس بندی کب کی گئی؟ جالون ضلع کے ڈاکور کے رہنے والے بھانو پرتاپ نے بتایا کہ اس کی بیوی کا نام بھوری ہے۔ ان کے دو بچے ہیں، امیت (6) اور ورشبھان (4) اور ان کا پہلا بچہ انش 1.5 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ دو بچوں کی پیدائش کے بعد اس نے اپنی بیوی بھوری کی 2023 میں ایک سرکاری ہسپتال میں نس بندی کرائی تھی۔ نس بندی کے بعد محکمہ صحت نے اسے مکمل طور پر کامیاب قرار دیا جس سے جوڑے مطمئن ہو گئے۔
بھانو پرتاپ نے الزام لگایا کہ نس بندی کے 1.5 سال بعد ان کی بیوی نے ایک بیٹے انش (1.5) کو جنم دیا۔ اس نے اس معاملے کی شکایت محکمہ صحت سے کی، لیکن اس کی شکایت نہیں سنی گئی۔ وہ 2 اپریل 2024 سے اس کے بارے میں شکایت کر رہا ہے۔ بھانو پرتاپ نے وضاحت کی کہ ان کے خاندان میں ان کی بیوی اور بچے، ان کے والد رام سیوک اور ان کے بھائی منوج شامل ہیں۔
بھانو پرتاپ ایک مستری ہے، اور اس کے نتیجے میں، خاندان کی مالی حالت خراب ہے۔ دو بچے پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کی اس وجہ سے نس بندی کروائی تھی لیکن اب ان کے ہاں تیسرا بچہ پیدا ہوا۔ جمعہ کو اس نے اور ان کی اہلیہ نے اس سلسلے میں ضلع مجسٹریٹ جالون کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ ضلع مجسٹریٹ نے سی ایم او کو معاملے کی جانچ کا حکم دیا ہے۔
غربت کی وجہ سے نس بندی کی گئی: بھانو پرتاپ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی مالی پریشانیوں کی وجہ سے نس بندی کا فیصلہ کیا۔ اب ان کی بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے اسے محکمہ صحت کی غفلت قرار دیا۔ وہ حکومت کی "ہم دو، ہمارے دو" مہم میں لاپرواہی کو بھی اجاگر کر رہے ہیں۔ جوڑے کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس معاملے میں مداخلت کرے۔ انہیں بچوں کی پرورش کے اخراجات حکومت سے وصول کرنے چاہئیں۔ ان کا موقف ہے کہ اس کے پیچھے محکمہ صحت کی لاپرواہی ہے، اس لیے حکومت کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔
اہلکاروں نے کیا کہا: چیف میڈیکل آفیسر، جالون، ڈاکٹر وریندر سنگھ نے بتایا کہ یہ معاملہ ڈکور علاقے سے متعلق ہے اور اس کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیس کی فائل حاصل کی جا رہی ہے اور تفتیش جاری ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح ہوسکے گا کہ کس سطح پر لاپرواہی ہوئی یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاوضے کے بارے میں فیصلہ تحقیقات کی بنیاد پر، حکومتی ضابطوں کے مطابق کیا جائے گا۔ شکایت کو انتظامی سطح پر محکمہ صحت کو بھجوا دیا گیا ہے، تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔