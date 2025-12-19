فرید آباد کے ہوٹل میں بھیوانی کی ایک خاتون شوٹر کی عصمت دری، سہیلی کے ساتھ گئی تھی، پارٹی کے بعد پیش آیا واقعہ
ہریانہ کے فرید آباد کے ایک ہوٹل میں بھیوانی کی ایک خاتون شوٹر کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔
Published : December 19, 2025 at 9:23 AM IST
فرید آباد: ہریانہ کے فرید آباد کے ایک ہوٹل میں خاتون شوٹر کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بھیوانی کی رہنے والی خاتون شوٹر تلپٹ شوٹنگ رینج میں منعقدہ مقابلے میں حصہ لینے فرید آباد آئی تھی۔ مقابلے کے دوران اور بعد میں پیش آنے والے واقعات نے کھیلوں کی دنیا اور شہر کے سیکیورٹی نظام پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
وہ ایک دوست کے ساتھ فرید آباد آئی تھی: متاثرہ ایک دوست کے ساتھ منگل کو فرید آباد پہنچی تھی۔ اس نے تلپٹ شوٹنگ رینج میں ایک مقابلے میں حصہ لیا۔ مقابلہ ختم ہونے کے بعد وہ شام کو واپس جانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ دریں اثنا، خاتون شوٹر کے دوست نے ایک جاننے والے سے رابطہ کیا کہ وہ انہیں میٹرو اسٹیشن پر چھوڑ دیں۔
جاننے والے کی کال پر پہنچا ملزم: بتایا جاتا ہے کہ فرید آباد کا رہنے والا گورو اپنے دوست ستیندر کے ساتھ دوست کی کال کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد جائے وقوعہ پر پہنچا۔ اس کے بعد چاروں نے بدھ کی رات فرید آباد میں قیام کرنے اور اگلے دن جمعرات کو بھیوانی کے لیے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔
ہوٹل میں ٹھہرنے کا فیصلہ: منصوبہ بندی کے مطابق، بدھ کی شام کو، چاروں نے سرائے خواجہ کے علاقے میں ایک ہوٹل میں دو کمرے بک کرائے تھے۔ پھر وہ ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ شروع میں ماحول پرسکون تھا، اور کسی کو کسی ناخوشگوار چیز کا شبہ نہیں تھا۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دوست چلا گیا: رات 9 بجے کے قریب، خاتون شوٹر کی دوست اپنے جاننے والے، گورو کے ساتھ کچھ سامان لینے کے لیے نیچے گئی۔ اس وقت دوسرے کمرے میں موجود ستیندر نے خاتون شوٹر کی عصمت دری کی۔ متاثرہ کے مطابق، وہ اس واقعے سے پوری طرح حیران رہ گئی اور فوراً خود کو کمپوز کر لیا۔
دوست کو جانکاری دی : جب اس کی سہیلی واپس آئی تو متاثرہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک قریبی دوست کو فون کیا اور انہیں اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر بعد، متاثرہ نے ہمت کر کے اپنے دوست اور دو آدمیوں کو کمرے میں بند کر دیا، باہر نکلی اور پولیس کو اطلاع دی۔
پولیس کارروائی: اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور متاثرہ کے بیان کی بنیاد پر اس کے دوست سمیت تینوں ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ واقعہ ہوٹل کے ایک کمرے میں پیش آیا اور اس میں اعتماد کا غلط استعمال شامل ہے۔
عدالت میں پیشی اور مزید کارروائی: پولیس کے ترجمان یشپال سنگھ نے کہا، "تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے جمعرات کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، ہوٹل کے عملے سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور واقعے کے تمام پہلوؤں کی چھان بین کی جا رہی ہے۔"
