وزیر داخلہ امیت شاہ کا فرضی پی اے ایک ایم پی کو دے رہا تھا دھوکہ، گھوٹالے کا اس طرح ہوا پردہ فاش
وزیر داخلہ امت شاہ کا ذاتی معاون ظاہر کرنے والے جعلسازوں کے گروہ کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ لوگوں کو بلاکر پیسے مانگتا تھا۔
Published : November 18, 2025 at 9:46 AM IST
بھاگلپور: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کا ذاتی معاون ظاہر کرنے والے دھوکہ بازوں کے ایک گروہ کا بھاگلپور ایم پی اور رنگرا پولیس اسٹیشن کے تعاون سے پردہ فاش کیا گیا ہے۔ ان جعلی کالز کے سلسلے میں رنگرہ پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو وزیر داخلہ کا پرسنل اسسٹنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں سے فون کرکے پیسے مانگتے تھے۔
امیت شاہ کے پرسنل اسسٹنٹ کا روپ دھار کر فرضی دھوکہ دہی: اس معاملے میں ایک بین ریاستی گروہ کے دو مجرموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بھاگلپور کے ایم پی اجے کمار منڈل کی جانب سے 15 نومبر 2025 کو رنگرہ پولیس اسٹیشن کو اطلاع دینے کے بعد یہ کارروائی کی گئی، کہ کوئی شخص ان کے موبائل فون پر نامعلوم نمبر سے کال کر رہا ہے، جو کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، حکومت ہند کا ذاتی معاون ظاہر کر رہا ہے، اور رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔
پولیس نے معاملہ حل کیا: معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے، رنگرہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ دھوکہ دہی کی اس کوشش کو ایک چیلنج کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے، پولیس سپرنٹنڈنٹ، نوگچھیا نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی، جس نے فوری کارروائی کی اور کیس کو حل کیا۔
اتر پردیش سے دو ملزمان گرفتار: پولیس ٹیم نے رنگرہ تھانہ علاقے میں اتر پردیش کے دو مجرموں کو گرفتار کیا۔ راج کمار پانڈے ولد جگدمبا پرساد پانڈے ساکن جیودھر پور، اہیرولی تھانہ، امبیڈکر نگر ضلع (اتر پردیش) اور روی پانڈے ولد جگدمبا پرساد پانڈے، ساکن جیودھر پور، اہیرولی تھانہ، امبیڈکر نگر ضلع (اتر پردیش)۔
ای ٹی وی بھارت
ایم پی اجے منڈل نتن گڈکری کے ساتھ (ای ٹی وی بھارت)
ملزمین سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے: پوچھ گچھ کے دوران، دونوں گرفتار مجرموں نے اعتراف کیا کہ وہ مرکزی وزیر داخلہ کا ذاتی معاون ظاہر کر کے معزز رکن اسمبلی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پاس سے ایک موبائل فون برآمد ہوا جس کی تکنیکی جانچ کی جا رہی ہے۔ دونوں ملزمان کی مجرمانہ تاریخ بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔
"ایم پی کی چوکسی کی وجہ سے، ایک بڑے فراڈ گینگ کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ دونوں ملزمان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ انہوں نے اس طریقے سے اور کس کو نشانہ بنایا ہے۔ پولیس اب ان کے موبائل فون، کال ریکارڈ اور بینک ٹرانزیکشن کی چھان بین کر رہی ہے۔" - رانگڑا تھانے کا افسر