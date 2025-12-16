بلڈ ڈونیشن کر کے کئی جانیں بچانے والا مادہ کتا! تلنگانہ کی 'پلی' کی کہانی آپ کو حیران کر دے گی
کھمم (تلنگانہ): زندگی میں خون کی اہمیت سے سبھی واقف ہیں۔ اس کا براہ راست تعلق زندگی سے ہے۔ اسی لیے خون کے عطیے (بلڈ ڈونیشن) کو بڑا کارِ خیر کہا جاتا ہے۔ ہم اکثر خون کا عطیہ کرنے والے انسانوں کی کہانیاں سنتے ہیں لیکن تلنگانہ کے کھمم سے ایک خبر نے ہمیں چونکا دیا۔ یہاں ایک لاوارث کتا 'خاموش ہیرو' بن کر ابھرا ہے۔ خون کا عطیہ دے کر اس نے سات کتوں کی جان بچائی ہے۔
تقریباً ایک سال قبل کھمم شہر کے ڈسٹرکٹ ویٹرنری ہسپتال کے قریب ایک بیمار اور کمزور کتے کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ جانور کی تشویشناک حالت دیکھ کر اسپتال کے عملے نے اس کی دیکھ بھال کی۔ مناسب علاج اور دیکھ بھال کے بعد کتا مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ تب سے کتا ہسپتال میں ہی رہنے لگا اور جن ڈاکٹروں اور نرسوں نے علاج کیا تھا، وہ ان کے قریب آ گیا۔
عملے نے کتے کا نام "پلی" رکھا۔ تب سے پلی نے ہسپتال کے احاطے کو اپنا گھر بنا لیا۔ ویٹرنری ٹیم اسے روز کھانا کھلاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ڈاکٹروں نے پایا کہ پلی ہنگامی حالات میں خون کا عطیہ دینے کے لیے موزوں ہے۔
ڈسٹرکٹ ویٹرنری آفیسرس ڈاکٹر سرینواس راؤ اور ڈاکٹر کشور کے مطابق پلی اب تک سات بار خون کا عطیہ کر چکی ہے۔ اس سے یہ خون ہنگامی حالات میں لیے گئے جب زخمی یا شدید بیمار کتوں کو زندہ رہنے کے لیے فوری طور پر خون کی ضرورت تھی۔ ایسے بہت سے معاملات میں پلی کے خون نے جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔
ڈاکٹروں نے وضاحت کی کہ "انسانوں کی طرح کتوں کو بھی ہنگامی حالات جیسے حادثات، سرجری اور سنگین انفیکشن میں خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح وقت پر ایک صحت مند کتے کے خون سے بہت فرق پڑ سکتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ پلی کی پرسکون طبیعت اور اچھی صحت نے اس عمل کو آسان بنا دیا۔
پلی کی کہانی نے ہسپتال میں بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ کبھی لاوارث سمجھا جانے والا یہ کتا اب ہمدردی کی علامت بن گیا ہے۔ ویٹرنری عملہ پلی کو صرف ایک ڈونر کے طور پر نہیں بلکہ اپنی ٹیم کے ایک قابل قدر رکن کے طور پر دیکھتا ہے۔
