ایڈمٹ کارڈ پر امیدوار کے بجائے کتے کی تصویر چھاپی، ریکروٹمنٹ بورڈ کا نظام سوالوں کے دائرے میں
ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ 15 مارچ کو درجہ چہارم کی بھرتی کاامتحان لے رہی ہے۔ امیدوار اپنےایڈمٹ کارڈ پر کتے کی تصویر دیکھ کر پریشان ہیں۔
Published : March 11, 2026 at 7:29 PM IST
روہتاس: بہار میں ایک عجیب کھیل چل رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فورتھ گریڈ کی بھرتی کے امتحان کے ایڈمٹ کارڈ پر امیدوار کی تصویر کے بجائے کتے کی تصویر چھاپی گئی۔ واقعہ کے منظر عام پر آنے کے بعد ریکروٹمنٹ بورڈ کا نظام جانچ پڑتال کی زد میں آگیا ہے۔ امیدوار پریشان ہے کہ وہ وقت پر امتحان کیسے دیں گے۔
ایڈمٹ کارڈ میں امیدوار کی بجائے کتے کی تصویر: بہار میں امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ کے حوالے سے بڑی لاپرواہی کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں چہارم کی بھرتی کا امتحان 15 مارچ کو ہو رہا ہے جس کے لیے بورڈ نے ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے ہیں۔ تاہم روہتاس کے ایک امیدوار نے اپنا ایڈمٹ کارڈ کھولا تو حیران رہ گیا۔
امیدوار اپنی تصویر درست کروانے کی کوشش میں بھٹک رہا ہے: ایڈمٹ کارڈ کا نام، رول نمبر اور دیگر تفصیلات سب درست تھیں، لیکن اس کی تصویر کے بجائے ایک کتے کی تصویر چھپی تھی۔ ایڈمٹ کارڈ دیکھ کر امیدوار اسے درست کرنے کے لیے دفتر کے چکر کاٹنے لگا۔ ایسے وقت میں جب اسے تیاری کرنی چاہیے تھی، وہ گھبراہٹ کی حالت میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔
15 مارچ کو چوتھے درجے کے ملازمین کی بھرتی کا امتحان: روہتاس ضلع کے بکرم گنج کے دھاوا گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک امیدوار نے 2022 میں چوتھے درجے کی پوزیشن کے لیے درخواست دی۔ اس کے ابتدائی امتحان کے ایڈمٹ کارڈ میں امیدوار کے چہرے کے بجائے کتے کی تصویر لگی ہے۔ چونکہ امتحان 15 مارچ کو ہونا ہے اور وقت بہت کم ہے اس لیے جب امیدوار نے ایڈمٹ کارڈ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔
چار سال بعد امتحان کا انعقاد: پریشان امیدوار نے متعلقہ بورڈ سے متعدد بار اس کی شکایت کی ہے۔ تاہم ابھی تک کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ امیدوار رتیش کمار کا کہنا ہے کہ ان آسامیوں کا اعلان چار سال قبل 2022 میں کیا گیا تھا اور اب چار سال بعد ابتدائی امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان کے لیے ان کا امتحانی مرکز سہرسہ ضلع میں ہے۔ تاہم جب اس نے ایڈمٹ کارڈ دیکھا تو وہ چونک گیا۔ درخواست دیتے وقت اس نے صحیح طریقے سے اپنی تصویر اپ لوڈ کی تھی اور اس کا ثبوت ان کے پاس موجود ہے۔
رتیش کمار، امیدوار نے کہا کہ چار سال قبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں چپراسی کی آسامیوں کا اعلان کیا گیا تھا، اس وقت ہم نے اس عہدے کے لیے درخواست دی تھی، طویل انتظار کے بعد جب ایڈمٹ کارڈ جاری ہوا تو اس پر کتے کی تصویر کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑایا گیا۔ اس غلطی کو بروقت درست کیا جائے تاکہ ہمیں امتحانی مرکز میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
بورڈ کے نظام کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات: تاہم، اس ایڈمٹ کارڈ پر کتے کی تصویر نے سرکاری بھرتی کے عمل اور آن لائن درخواست کے نظام پر سوالات اٹھائے ہیں۔ امیدوار پریشان ہیں کہ امتحانی مرکز جانے کی صورت میں وہ امتحان دے سکیں گے یا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بورڈ اس مسئلے کو جلد حل کرے تاکہ وہ پرامن طریقے سے امتحان دے سکیں۔ غفلت برتنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے۔