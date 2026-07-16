ایک شادی ایسی بھی: قتل کے دو قیدی جودھ پور کی جیل میں شادی کے بندھن میں بندھیں گے، راجستھان ہائی کورٹ نے دی منظوری
دونوں طرف سے 21 ممبران اوپن جیل میں شادی کی تقریب میں شرکت کر سکیں گے۔ شادی کے تمام اخراجات نوجوان دلہا برداشت کرے گا۔
Published : July 16, 2026 at 9:14 AM IST
جودھ پور، راجستھان: راجستھان ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جودھ پور کی مندور کھلی جیل میں شہنائی کی آواز گونجے گی۔ قتل کے جرم میں سزا کاٹ رہے مولا رام اور سیما کی یہاں شادی ہوگی۔ مولا رام اپنے پڑوسی کے قتل کے جرم میں سزا کاٹ رہے ہیں، جب کہ اس سے شادی کرنے والی سیما اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں جیل میں ہے۔ دونوں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججوں پشپیندر سنگھ بھاٹی اور پراویر بھٹناگر کی ایک ڈویژن بنچ نے ناگور کے رہائشی ملا رام کی سزا کو عارضی طور پر معطل کرنے کی درخواست کو نمٹاتے ہوئے یہ حکم جاری کیا۔
مولا رام 16 جنوری 2017 سے عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ وہ اس وقت مندور کی کھلی جیل میں ہیں۔ مولا رام کے وکیل کالورام بھاٹی نے کہا کہ وہ سیما سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سیما، جسے اپنے شوہر کے قتل کا بھی مجرم قرار دیا گیا ہے، فی الحال 40 دن کی پیرول پر ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ شادی ان کی بحالی اور اصلاح میں اضافہ کرے گی، جس سے وہ مستقبل میں ایک عام خاندانی زندگی گزار سکیں گے۔ ہائی کورٹ نے ایک سابقہ فیصلے کا حوالہ دیا جس میں قیدیوں کے ازدواجی اور پیدائشی حقوق کو آرٹیکل 21 کے دائرۂ کار میں تسلیم کیا گیا تھا۔ بھاٹی کے مطابق، شادی 22 جولائی کو ہو سکتی ہے۔
لائیو ان، جیل میں رضامندی سے شادی
حکومت کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ میں جوڑے کی شادی کی خواہش اور ان کے لیو ان ریلیشن شپ کی تصدیق کی گئی ہے۔ سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو جیل قوانین کے تحت کھلی جیل کیمپ میں قانونی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ڈویژن بنچ نے کہا کہ شادی معاشرے کا ایک بنیادی حق ہے اور یہاں تک کہ سزا یافتہ قیدیوں کو بھی رضامندی سے شادی کے حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
ملا رام اخراجات برداشت کریں گے
ہائی کورٹ ڈویژن بنچ نے ہدایت دی کہ دونوں پارٹیوں کے زیادہ سے زیادہ 21 ممبران، ایک پنڈت کے ساتھ، اوپن جیل کیمپ میں شادی کی تقریب میں شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ کیمپ انتظامیہ مہمانوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ شادی کی تاریخ کی پیشگی اطلاع درکار ہوگی اور تقریب کا سارا خرچ ملا رام برداشت کریں گے۔
مولا رام جیل میں رہتے ہوئے سرپنچ بنے
واضح رہے کہ ملا رام ناگور کے اڈسنگا کے رہنے والے ہیں۔ خاندان کھیتی باڑی میں مصروف تھا۔ اس کے والد کا پڑوسی سے جھگڑا تھا۔ 2017 میں، مولا رام ایک نوجوان پڑوسی کو اپنی موٹر سائیکل پر لے گئے، لیکن بعد میں اس کی لاش ایک کھائی سے ملی۔ عدالت نے مولا رام کو قتل کا مجرم قرار دیا۔ اگست 2023 میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ دو سال سے وہ مندور کے اوپن جیل کیمپ میں سرپنچ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔
سوتے ہوئے اپنے شوہر کی رگیں کاٹ دیں
سیما گھڑسے اصل میں مہاراشٹر میں ممبئی کے قریب کی رہنے والی ہیں۔ 2016 میں، اس نے جودھ پور کے گھنٹہ گھر کے رہنے والے کوشل راج اروڑہ سے شادی کی۔ سیما اس شادی سے ناخوش تھی، جو اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ شادی کے صرف دو ماہ بعد ہی اس نے اپنے شوہر کے سوتے ہوئے کسی تیز دھار چیز سے دونوں ہاتھوں کی رگیں کاٹ دیں۔ جس کے نتیجے میں کوشل راج کی موت واقع ہو گئی۔ اس نے چور کا بہانہ بنایا لیکن 2019 میں سیما کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔