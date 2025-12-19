آپ کے آدھار کارڈ کی کاپی دہشت گردوں کے پاس سے برآمد، کہہ کر بزرگ کو کیا ڈیجیٹل اریسٹ، 40 لاکھ روپے منتقل کرائے

آپ کے آدھار کارڈ کی کاپی دہشت گردوں کے پاس سے برآمد، کہہ کر بزرگ کو کیا ڈیجیٹل اریسٹ، 40 لاکھ روپے منتقل کرائے
سائبر فراڈ کرنے والوں نے ایک ریٹائرڈ افسر کو دہشت گردی سے تعلق کی دھمکی دے کر لاکھوں روپے کا دھوکہ دیا۔
Published : December 19, 2025 at 3:28 PM IST
دہرادون ( اتراکھنڈ): پولیس لوگوں کو سائبر فراڈ کرنے والوں سے ہوشیار رہنے کی مسلسل تاکید کر رہی ہے، اس کے باوجود لوگ ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ سائبر فراڈ کرنے والے مسلسل نئی چالیں آزما رہے ہیں، لوگوں کو ڈیجیٹل طور پر گرفتار کر کے لاکھوں روپے کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ دہرادون سے سامنے آیا ہے۔ اس بار سائبر فراڈ کرنے والوں نے ایک ریٹائرڈ افسر کو دہشت گردی سے تعلق کی دھمکی دے کر لاکھوں روپے کا دھوکہ دیا۔
ایک ریٹائرڈ افسر کے خلاف سائبر فراڈ: سائبر فراڈ کرنے والوں نے دہلی کی ایک بڑی کمپنی سے ریٹائر ہونے والے ایک بزرگ کو دہشت گردانہ روابط کی دھمکی دی۔ جب وہ بزرگ خوفزدہ ہو گئے تو انہوں نے ان کو ڈیجیٹل طور پر گرفتار کر لیا اور گرفتاری کی دھمکی دی۔ ڈیجیٹل گرفتاری کے دوران ان سے لاکھوں روپے کی فراڈ کی گئی۔ بزرگ شخص کی شکایت پر سائبر کرائم کنٹرول پولیس اسٹیشن میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور پولیس معاملے کی تحقیقات کررہی ہے۔
دہشت گردوں کے پاس آدھار کارڈ کی کاپی: 68 سالہ مکیش پانڈے، پنڈت واڑی، دہرادون کے رہنے والے، نے شکایت درج کرائی ہے کہ وہ ایل اینڈ ٹی دہلی کے ریٹائرڈ ملازم ہیں۔ 10 دسمبر کو ان کو ایک کال موصول ہوئی جس میں فون کرنے والے نے اپنی شناخت دہلی پولیس ہیڈکوارٹر کے ملازم کے طور پر کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ان کے آدھار کارڈ کی ایک کاپی ملی ہے اور ان کے نام پر ایک سم کارڈ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ کو پولیس ہیڈ کوارٹر آنے کو کہا گیا۔
گرفتاری کی دھمکی کے ذریعے ڈیجیٹل گرفتاری: مکیش پانڈے کو پھر ایک اور کال موصول ہوئی۔ اس بار فون کرنے والے نے اپنی شناخت پریم کمار گوتم کے طور پر کی اور این آئی اے افسر ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے اور انہیں پونے کے ایک حراستی مرکز میں رکھا جائے گا۔ اس خوف نے ان کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ سائبر فراڈ کرنے والے نے بزرگ کو ڈیجیٹل گرفتاری کا جھانسہ دے کر بات چیت میں راغب کر لیا۔
بزرگ نے 40 لاکھ روپے منتقل کیے: سائبر فراڈ کرنے والوں نے ان کو ڈیجیٹل طور پر گرفتار کیا اور ہر 3 گھنٹے بعد ان کی لوکیشن پوچھی۔ ان کو ہدایت کی گئی کہ وہ کسی اور سے بات نہ کریں اور اس بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ 13 دسمبر کو انہیں ویڈیو کال کے ذریعے سگنل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہا گیا۔ ان کے خلاف وارنٹ دکھائے گئے۔ اس کے بعد متاثرہ کے اکاؤنٹس میں موجود رقوم کی تصدیق کے بہانے سائبر جعلسازوں نے 15 دسمبر کو 40 لاکھ روپے مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کر لیے۔متاثرہ کو 17 دسمبر کو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔
سائبر کرائم کنٹرول پولس نے مقدمہ درج کیا ہے: سائبر کرائم کنٹرول اے ایس پی کش مشرا نے بتایا کہ سائبر فراڈ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ کی شکایت پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ متاثرہ کے اکاؤنٹ سے جن اکاؤنٹس میں رقم منتقل ہوئی ان کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔