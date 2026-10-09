اے ایم یو انتظامیہ طلباء کے احتجاج کے سامنے جھک گئی، طلبہ یونین کے انتخابات 5 نومبر کو ہوں گے، نئے پراکٹر کی تقرری
بیس دن کے احتجاج کے بعد وائس چانسلر سے ملاقات میں اتفاق رائے ہو گیا۔ انتخابی عمل 26 اکتوبر سے شروع ہوگا۔
Published : October 9, 2026 at 6:06 PM IST
علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) میں طلبہ یونین کے انتخابات کے مطالبہ کو لے کر 20 دن تک جاری رہنے والے احتجاج کے بعد بالآخر طلبہ اور یونیورسٹی انتظامیہ کے درمیان سمجھوتہ ہو گیا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون سے ملاقات کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ یونین کے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا۔ ووٹنگ 5 نومبر کو ہوگی، اس دن شام 7 بجے ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی۔ شعبہ سیاسیات کے پروفیسر محمد نفیس احمد انصاری کو پروفیسر محمد نوید خان کی جگہ نیا پراکٹر مقرر کیا گیا ہے۔
یونیورسٹی کے رجسٹرار آفس کی طرف سے جاری کردہ دفتری میمورنڈم کے مطابق وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون نے یونیورسٹی ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پروفیسر نفیس احمد انصاری کو پراکٹر مقرر کیا ہے۔ ان کی تقرری دو سال کی مدت کے لیے ہے یا اگلے احکامات تک، جو بھی پہلے ہو۔ تقرری کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ پروفیسر انصاری شعبہ سیاسیات میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور نئی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے موجودہ فرائض کی انجام دہی جاری رکھیں گے۔
ووٹر لسٹ 26 اکتوبر کو جاری کی جائے گی: چیف الیکشن آفیسر پروفیسر جاوید طالب کے جاری کردہ انتخابی شیڈول کے مطابق ووٹر لسٹ 26 اکتوبر کو صبح دس بجے متعلقہ فیکلٹیز میں آویزاں کی جائے گی۔ فہرست میں ترامیم کے لیے درخواستیں 27 اکتوبر کو دوپہر دو بجے تک دی جا سکتی ہیں۔ حتمی ووٹر لسٹ اسی دن شام چار بجے جاری کی جائے گی۔
کاغذات نامزدگی اے ایم یو اسٹوڈنٹس یونین کے دفتر میں 29 اکتوبر کو صبح دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک جمع کیے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اسی دن شام 4 بجے شروع ہوگی۔ امیدوار 30 اکتوبر کو صبح دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ درست امیدواروں کی فہرست شام چار بجے جاری کی جائے گی۔
5 نومبر کو ووٹنگ اور گنتی: امیدواروں کو 31 اکتوبر کو صبح 10 بجے سیریل نمبرز تفویض کیے جائیں گے۔ حتمی فہرست بشمول سیریل نمبر شام 4 بجے جاری کیے جائیں گے۔ 3 نومبر کو دوپہر 2 بجے یونین ہال کی چھت سے صدارتی امیدواروں کی حتمی تقاریر کی جائیں گی۔
ووٹنگ 5 نومبر کو صبح 9بجے سے شام پانچ بجے تک متعلقہ فیکلٹیز میں ہوگی۔ دوپہر ایک بجے سے دو بجے تک دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہوگا۔ ووٹوں کی گنتی ووٹنگ ختم ہونے کے دو گھنٹے بعد شام سات بجے شروع ہوگی۔ گنتی کے مقام کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔