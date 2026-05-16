پنجاب: 9 گھنٹے ریسکیو آپریشن کے بعد بورویل میں گرے تین سالہ بچے بحفاظت باہر نکالا گیا
پنجاب کے ہوشیار پور میں بورویل میں گرے بچے کو نکالنے کے بعد طبی معائنے کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
Published : May 16, 2026 at 10:34 AM IST
ہوشیار پور: پنجاب کے ہوشیار پور میں جمعہ کی شام تقریباً 4 بجے ایک تین سالہ بچہ اپنے گھر کے قریب بورویل میں گر گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے ریسکیو آپریشن کے بعد معصوم بچے کو کامیابی سے بحفاظت باہر نکال لیا۔ اسے فی الحال طبی معائنے کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
ہوشیار پور کے چک سمانا گاؤں میں بورویل میں گرنے والے تین سالہ بچے گورکرن سنگھ کو این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پنجاب پولیس اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے تقریباً نو گھنٹے تک جاری رہنے والے مشترکہ آپریشن کے بعد بحفاظت بچا لیا گیا۔ بچے کو طبی معائنہ کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔
کابینہ وزیر روجوت سنگھ پورے بچاؤ آپریشن کے دوران جائے وقوع پر موجود رہے جو رات دیر گئے تک جاری رہا۔ بچے کو بحفاظت باہر نکالنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ "بچہ زندہ ہے اور چل رہا ہے، ہم اسے ہسپتال لے گئے ہیں، جہاں اس کے زخموں کا علاج کیا جائے گا۔"
ایس ایس پی سندیپ کمار ملک نے کہا کہ "گرو مہاراج کی مہربانی سے بچے کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ این ڈی آر ایف ٹیم، پولیس، سول انتظامیہ، بابا دیپ سنگھ این جی او کی ٹیم، فائر بریگیڈ، اور میڈیکل ٹیم نے اس آپریشن کے دوران انتھک محنت کی۔ بچاؤ کی پوری کوشش کے دوران ہر کوئی مثبت رہا۔
بورویل میں گرنے والے تین سالہ بچے کی ماں آشا نے بتایا کہ "شام چار بجے کے قریب، گورکرن (بور ویل میں گرنے والے بچے کا نام) پانی کی بوتل لے کر باہر کھیلنے گیا تھا۔ اس دوران وہ اچانک بورویل میں گر گیا۔