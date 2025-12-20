بی بی اے ایل ایل بی کے طالب علم کی خودکشی، والد کی پستول سے خود کو مار لی گولی، بیٹے کی موت کے بعد وکیل باپ فالج کا شکار
یہ واقعہ دہرادون ضلع کے وکاس نگر کے بادام والا میں پیش آیا۔ 20 سالہ طالب علم امتحان دے کر گھر واپس آیا تھا۔
Published : December 20, 2025 at 7:44 AM IST
وکاس نگر، اتراکھنڈ: دہرادون ضلع کے وکاس نگر میں ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ بادام والا کے علاقے میں 20 سالہ بی بی اے ایل ایل بی کے طالب علم نے خودکشی کرلی۔ طالب علم نے اپنے والد کے لائسنس یافتہ ریوالور سے خود کو گولی مار لی۔ والد ایک وکیل ہیں۔ بیٹے کی موت کے بعد انہیں فالج کا دورہ بھی پڑا۔
طالب علم نے خود کو گولی مار لی
بادام والا کے رہنے والے انش گپتا نے گھر میں اپنے والد کے لائسنس یافتہ ریوالور سے خود کو گولی مار لی۔ یوگا کلاس سے واپسی پر اس کی ماں نے اپنے بیٹوں کو زخمی حالت میں پایا۔ انش کو تشویشناک حالت میں فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں سے ڈاکٹروں نے اس کی نازک حالت کے پیش نظر اسے اعلیٰ مرکز میں ریفر کر دیا۔ انہیں فوری طور پر ڈھولکوٹ کے گرافک ایرا اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں علاج کے دوران انش کی موت ہوگئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ چند روز قبل ہی تھائی لینڈ سے واپس آیا تھا۔ ان کے والد جو کہ ایک وکیل ہیں، کو بھی اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھ کر فالج کا دورہ پڑا۔
ٹیکنیکل یونیورسٹی میں بی بی اے ایل ایل بی کی تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم
بتایا جاتا ہے کہ انش گپتا اتراکھنڈ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں طالب علم تھا۔ وہ بی بی اے ایل ایل بی کر رہا تھا۔ یہ پانچ سالہ مربوط کورس ہے جس میں بی بی اے (بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن) اور ایل ایل بی (بیچلر آف لیجسلیٹو لا) شامل ہیں۔ بی بی اے ایل ایل بی کورس مینجمنٹ اور قانون دونوں میں مہارت فراہم کرتا ہے۔ اس کورس کا تعاقب کرنے والے طلباء کارپوریٹ لاء، فنانس اور بزنس مینجمنٹ میں کیریئر بناتے ہیں۔
امتحان دینے کے بعد گھر واپس
بتایا جاتا ہے کہ انش حال ہی میں تھائی لینڈ کے ایک ہفتے کے دورے سے واپس آیا تھا۔ اس کے امتحانات جاری تھے۔ اہل خانہ اور قریبی دوستوں نے بتایا کہ وہ جمعہ کی سہ پہر تقریباً 3 بجے امتحان دینے کے بعد گھر واپس آیا۔ انش کے وکیل والد اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ اس کی ماں اور بہن گھر پر تھیں۔ انش نے ان سے اچھی بات کی تھی۔
اپنی ماں کو یوگا کلاس میں چھوڑ دیا
لنچ کے بعد، انش اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے شام ساڑھے پانچ بجے کے قریب اپنی ماں کی یوگا کلاس چھوڑ دی۔ اس دوران اس کی بہن بھی کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب اس کی ماں یوگا کلاس سے واپس آئی تو اس نے دروازہ کھلا پایا۔ وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی اور اسے کھول کر دیکھا تو انش کو فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کا سر خون میں لت پت تھا۔ اس کے باپ کی پستول پاس ہی پڑی تھی۔
بیٹے کی موت سے باپ کو بھی فالج کا حملہ
بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ماں پریشان اس نے فوری طور پر اپنے وکیل شوہر وویک گپتا کو فون کیا اور انہیں واقعہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب وویک گپتا گھر پہنچے تو بیٹے کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ڈاکٹر نے اسے اعلیٰ سہولت کے لیے ریفر کر دیا۔ اسے اعلیٰ مرکز میں نہیں بچایا جا سکا۔ بیٹے کی موت سے باپ افسردہ ہوگیا۔ اسے موقع پر ہی فالج کا حملہ ہوا۔ والد وویک گپتا آئی سی یو میں داخل ہیں۔ انش گپتا کا خاندان صدمے میں ہے۔ ماں ناقابل تسخیر ہے۔ انش کی 14 سالہ بہن بھی ناقابل تسخیر ہے۔ پولیس ہر زاویے سے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
تھانہ انچارج ونود سنگھ گوسائن نے بتایا کہ گولی لگنے سے طالب علم کی موت ہو گئی۔ خاندان ابھی تک صدمے میں ہے۔ پولیس ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے۔-:ونود گوسین، تھانہ انچارج