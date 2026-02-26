ETV Bharat / state

محض 9 برس کی طالبہ کھیلتے ہوئے گر کر جاں بحق، بڑے بھائی کا چار ماہ قبل اچانک ہوا تھا انتقال

تقریباً چار ماہ قبل طالبہ کے بڑے بھائی ابھیشیک کی بھی اچانک موت ہو گئی تھی۔

محض 9 برس کی طالبہ کھیلتے ہوئے گر کر جاں بحق، بڑے بھائی کا چار ماہ قبل اچانک ہوا تھا انتقال
محض 9 برس کی طالبہ کھیلتے ہوئے گر کر جاں بحق، بڑے بھائی کا چار ماہ قبل اچانک ہوا تھا انتقال
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 26, 2026 at 1:38 PM IST

ناگور (راجستھان ): گوٹن قصبے کے ایک پرائیویٹ اسکول میں منگل کی صبح اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب ایک 9 سالہ بچی دعائیہ اجتماع سے پہلے کھیلتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ابتدائی تحقیقات بتاتی ہیں کہ موت کی وجہ دل کا دورہ تھا۔ یہ واقعہ 23 فروری کی صبح تقریباً 7:48 بجے پیش آیا۔

گوٹن سی ایس سی انچارج ڈاکٹر سکھرام بیروال نے کہا کہ لڑکی کی کوئی پچھلی طبی تاریخ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس کے اہل خانہ سے بھی دریافت کیا، لیکن انہیں لڑکی کا کوئی سابقہ ​​میڈیکل ریکارڈ نہیں ملا۔ جب اساتذہ اسے اسکول سے یہاں لائے تو وہ بے حال تھی۔غالباً یہ دل کا دورہ پڑنے کا معاملہ ہے۔ خاندان نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا، اس لیے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔

تالن پور (فدودہ کی دھانی) کے رہائشی راجندر بپیڈیا کی بیٹی دیویا ایک مقامی نجی اسکول میں پانچویں جماعت کی طالبہ تھی۔ معمول کے مطابق وہ صبح 7 بجے کے قریب اسکول پہنچی تو دعا کی میٹنگ چل رہی تھی کہ اچانک اسے بے چینی محسوس ہوئی اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس واقعہ سے سکول کیمپس میں افراتفری مچ گئی۔ اساتذہ نے فوری طور پر طالبہ کی دیکھ بھال کی اور اسے قصبے کے سرکاری اسپتال لے گئے۔ اس کے گھر والوں کو بھی اطلاع دی گئی۔

گوٹن انٹرنیشنل اسکول کے ڈائرکٹر رام کنور اولا نے بتایا کہ دیویا دعائیہ میٹنگ سے پہلے گراؤنڈ میں اچانک بے ہوش ہوگئیں۔ ہم نے فوری طور پر گھر والوں کو اطلاع دی اور اسے ہسپتال پہنچایا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ابتدائی طور پر ڈاکٹروں کو دل کے دورے کا شبہ ہے۔ لواحقین نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا اور ضروری کارروائی کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی گئی۔

چار مہینوں میں دوسرا جھٹکا: دیویا 9 سال کی تھی اور پانچویں جماعت کی طالبہ تھی۔ دیویا کی بے وقت موت نے پورے خاندان کو تباہ کر دیا ہے۔ گاؤں والوں کے مطابق دیویا کے 16 سالہ بڑے بھائی ابھیشیک کی بھی تقریباً چار ماہ قبل اچانک موت ہو گئی تھی۔ یکے بعد دیگرے دو بچوں کی ناگہانی موت سے خاندان شدید غم زدہ ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

