پہلے کون بیٹنگ کرے گا، اس پر لڑائی میں15 سالہ لڑکے کی جان چلی گئی، تین نابالغوں نے بلے سے پیٹ کر مار ڈالا

نئی دہلی: مغربی دہلی کے تلک نگر علاقے میں کرکٹ کے کھیل کے دوران معمولی تنازعہ خونی جھگڑے میں بدل گیا۔ ووڈ لینڈ پارک میں پہلے کس کو بیٹنگ کرنی چاہیے اس پر بحث کے بعد، تین نابالغوں نے ایک 15 سالہ لڑکے پر بلے سے حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ واقعے سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
پولیس کے مطابق پیر کی شام ووڈ لینڈ پارک میں کرکٹ کھیلتے ہوئے 15 سالہ اور 12 سالہ لڑکے میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ پہلے کس کو بیٹنگ کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے درمیانمار پیٹ شروع ہو گئی۔ پارک کے ملازمین نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں کو الگ کر دیا جس کے بعد وہ گھر واپس آگئے۔
الزام ہے کہ 12 سالہ لڑکا گھر واپس آیا اور جھگڑے کی اطلاع اپنے بھائیوں کو دی۔ اس کے بعد وہ اپنے دو نابالغ کزنوں، جن کی عمریں 13 اور 17 سال تھیں، کے ساتھ اس نوجوان کی تلاش میں نکلا۔ الزام ہے کہ شام کے وقت تینوں نے نوجوان کو گھیر لیا اور کرکٹ کے بلے سے اس کے سر اور گردن پر حملہ کر دیا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے لڑکے پر حملے جاری رکھے۔
اس دوران آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر تینوں موقع سے فرار ہوگئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور زخمی نوجوان کو دین دیال اپادھیائے اسپتال لے جایا گیا لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہوگئی۔
متوفی چار بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کے والد علاقے میں چائے کا سٹال چلاتے تھے۔ بیٹے کی بے وقت موت سے خاندان میں کہرام مچ گیا ہے۔
مغربی ضلع کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس ڈی شرد بھاسکر نے بتایا کہ اس معاملے میں جوینائل جسٹس ایکٹ کی دفعات کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔
