تقریباً ڈیڑھ سو سالہ قدیم برطانوی دور کی محفوظ تجوری: جانیں کیا ہے اس کا راز؟
یہ لوہے کا بڑا باکس، جو 1884 میں چنتاپلی، الوری سیتاراما راجو ضلع، آندھرا پردیش میں بنایا گیا تھا، مضبوط اور محفوظ ترین ہے۔
چنتاپلی (آندھرا پردیش): پہلی نظر میں یہ ایک عام لوہے کا صندوق معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اس بظاہر سادہ ساخت کے پیچھے تاریخ کا ایک دلچسپ ٹکڑا پوشیدہ ہے۔ 1884 میں مدراس میں بنایا گیا یہ لوہے کا بڑا باکس 141 سال بعد بھی مضبوط ہے۔
ہندوستان کی آزادی سے بہت پہلے، یہ باکس خاص طور پر آندھرا پردیش کے الوری سیتارام راجو ضلع میں چنتاپلی سب ٹریژری آفس کے سب سے قیمتی املاک کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔
سب ٹریژری آفس، جو اب بھی اپنی برطانوی دور کی عمارت میں کام کرتا ہے، نے اس نایاب لوہے کے سینے کو احتیاط سے محفوظ کر رکھا ہے۔ 3,000 کلو گرام سے زیادہ وزنی، یہ کوئی عام محفوظ نہیں ہے۔
صرف اس سینے کی چھت کا وزن تقریباً 500 کلو گرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر چار لوگ اسے اٹھانے یا کھولنے کی کوشش کریں تو اسے منتقل کرنا ناممکن ہو گا۔ ان دنوں، جب ٹیکنالوجی اور حفاظتی نظام محدود تھے، اس طرح کا سینہ چوری کے خلاف ایک بڑا تحفظ تھا۔
حکام کا کہنا ہے کہ برطانوی دور میں یہ نقدی، سونا اور اہم سرکاری دستاویزات کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سینے کی کاریگری اور طاقت پیشہ ور چوروں کو بھی اسے توڑنے سے روکتی تھی۔ آزادی کے بعد بھی کئی سال خدمت میں سینہ سپر رہے۔ تاہم، جدید سیف کی آمد اور اتنی بھاری چیز کی نقل و حمل کی بڑھتی ہوئی دشواری کے ساتھ، یہ بالآخر استعمال سے باہر ہو گیا۔
آج، یہ اسی دفتر میں رہتا ہے، اچھوتا، پھر بھی زائرین اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ گزرے ہوئے دور کی انجینئرنگ کی صلاحیت اور دور اندیشی کی علامت ہے، خاموشی سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ دولت اور راز کیسے محفوظ تھے۔
یہ 141 سال پرانا لوہے کا صندوق نہ صرف ماضی کی یادگار ہے؛ یہ نوآبادیاتی دور کی طاقت، استحکام اور میراث کی یاد دہانی ہے۔
