لکھنؤ میں 14 سالہ لڑکی کو بدمعاشوں نے کیااغوا، لے جاتے وقت راستے میں ختم ہوا پٹرول، حراست میں ملزمین
لکھنؤ میں ایک لڑکی کو اغوا کر لیا گیا لیکن اغوا کاروں کے اسکوٹر کا پٹرول ختم ہو گیا اور وہ بچ گئی۔
Published : October 27, 2025 at 8:22 PM IST
لکھنؤ: گومتی نگر تھانہ علاقے میں ہفتہ کو ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا۔ دو نوجوانوں نے 14 سالہ لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا ۔ ملزم لڑکی کو جس اسکوٹر پر زبردستی لے جا رہے تھے اس کا ایندھن ختم ہو گیا اور لڑکی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔
چاقو کی نوک پر اغوا: دو اغوا کاروں نے ایک نابالغ لڑکی کو چاقو سے ڈرا کر ذبردستی اپنے اسکوٹر پر بٹھا لیا اور لڑکی کو لے جانے لگے ۔ اس دوران اسکوٹر کا پٹرول ختم ہو گیا۔ موقع پاکر لڑکی وہاں بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ واقعہ ہفتہ کو پیش آیا۔ متاثرہ کی خالہ نے بتایا کہ اس کی بھانجی لکشمی مارکیٹ میں ایک دکان پر کام کرتی ہے۔
اغوا ہفتہ کو ہوا: ہفتہ کے روز، وہ دکان کے کام سے ہی باہر گئی تھی۔ گاؤں کے دو نوجوان، بھوریہ اور پاترا، راستے میں اس کے سامنے آئے۔ انہوں نے لڑکی کو زبردستی پکڑ لیا اور چاقو کے نوک پر اسے زبردستی اپنے اسکوٹر پر بٹھا دیا۔ جب اس نے مزاحمت کی تو نوجوانوں نے اس کا گلا دبایا اور اسے چھرا گھونپنے کی دھمکی دی۔ لڑکی کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کے اہل خانہ نے اس کی تلاش شروع کردی۔
پیٹرول ختم ہوتے ہی لڑکی فرار ہو گئی: خالہ نے بتایا کہ شام 4 بجے کے قریب انہیں ایک نئے نمبر سے کال آئی، جس میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے لڑکی کو فیض آباد روڈ پر روتے ہوئے پایا ہے۔ فون کرنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ دو لڑکے لڑکی کو کہیں لے جا رہے ہیں۔ خالہ کے مطابق اس وقت ملزم کے اسکوٹر میں پیٹرول ختم ہو گیا جس سے لڑکی فرار ہو گئی۔
شام 4 بجے کے قریب نامعلوم نمبر سے کال آئی کہ لڑکی فیض آباد روڈ پر ہے۔ راہگیروں نے بتایا کہ دو نوجوان نوجوان لڑکی کو لے جا رہے تھے۔ اچانک ان کے اسکوٹر کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکی ان کے چنگل سے فرار ہو گئی۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔
اطلاع ملتے ہی گومتی نگر پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر برجیش چندر تیواری نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمین بھوریا اور پاترا کو حراست میں لے لیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس ان دونوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔