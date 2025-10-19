ایم این ایس سربراہ راج ٹھاکرے نے مہاراشٹر کی انتخابی فہرست میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا لگایا الزام
ایم این ایس سربراہ راج ٹھاکرے نے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹرا میں 96 لاکھ بوگس ووٹر ہیں۔
Published : October 19, 2025 at 5:46 PM IST
ممبئی : مہاراشٹر نونرمان سینا (ایم این ایس) کے سربراہ راج ٹھاکرے نے ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی انتخابی فہرستوں میں 96 لاکھ جعلی ووٹرز شامل کیے گئے ہیں۔ یہ الزام الیکشن کمیشن پر لگایا گیا ہے۔
ٹھاکرے کے مطابق، یہ معلومات انہیں قابل اعتماد ذرائع سے ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یکم جولائی کو ووٹر لسٹ منجمد ہونے کے بعد یہ جعلی نام شامل کیے گئے۔ ٹھاکرے نے بتایا کہ یہ جعلی ووٹرز ممبئی، پونے، ناسک اور تھانے جیسے بڑے شہروں میں شامل کیے گئے ہیں۔ ہر شہر میں تقریباً آٹھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ جعلی نام درج کیے گئے ہیں۔ یہ بے ضابطگیاں ہر شہر اور گاؤں کی فہرستوں میں پائی گئی ہیں۔
راج ٹھاکرے نے حکمران جماعت کے ردعمل پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن پر سوال اٹھانے پر حکمران کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے یاد دلایا کہ یہی لوگ پہلے بھی ایسے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے ماضی میں الیکشن کمیشن کو خبردار کیا تھا۔ ٹھاکرے نے حکمران جماعت کی جلد بازی پر بھی سوال اٹھایا۔
ایم این ایس سربراہ نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ جب تک ووٹر لسٹوں کی مکمل تصدیق نہ ہو، مقامی بلدیاتی انتخابات نہ کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس میں ایک سال بھی لگے تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھاکرے کا کہنا ہے کہ جب تک فہرستیں درست نہیں ہو جاتیں، مہاراشٹر میں انتخابات نہیں ہونے چاہئیں۔ ان کے مطابق، حکمران جماعت جلدی میں ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی جعلی ووٹرز شامل کر رکھے ہیں۔
راج ٹھاکرے کے ساتھ دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے بھی ووٹر لسٹوں میں بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے، بالا صاحب تھورات اور جینت پاٹل جیسے رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن کے سرور کو بیرونی عناصر ہینڈل کر رہے ہیں۔ ان شکایات کے بعد، چیف الیکشن آفیسر نے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔