وارانسی میں 9 سالہ بچی کی عصمت دری، چاکلیٹ کی لالچ دے کر ایک گیسٹ ہاؤس لے گیا بزرگ، ایف آئی آر کے بعد گرفتار

اے سی پی اتل انجان ترپاٹھی نے کہا کہ مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

وارانسی میں 9 سالہ بچی کی عصمت دری چاکلیٹ کا لالچ دے کر ایک گیسٹ ہاؤس لے گیا۔ ایف آئی آر کے بعد بزرگ گرفتار (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 17, 2025 at 1:50 PM IST

وارانسی: کوتوالی تھانہ علاقے میں نو سالہ بچی کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ ایک 64 سالہ شخص لڑکی کو ٹافی خریدنے کے بہانے ہوٹل لے گیا۔ لڑکی نے اپنی والدہ کو واقعہ سے آگاہ کیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ہے۔ اہل خانہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لڑکی کو طبی معائنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔

اے سی پی اتل انجن ترپاٹھی نے بتایا کہ مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق اہل خانہ کوتوالی تھانہ علاقے میں ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایک نو سالہ بچی اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچی تھی۔ بچے باہر کھیل رہے تھے۔ الزام ہے کہ راجیش چورسیا نامی ایک شخص نے لڑکی کو کینڈی دینے کے بہانے ورغلایا۔

ماں کا الزام ہے کہ بزرگ نے لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ لڑکی نے اسے واقعہ کے بارے میں بتایا۔ الزام ہے کہ بزرگ شخص اسے قریبی گیسٹ ہاؤس میں لے گیا۔ اس اطلاع کے بعد اہل خانہ پولیس اسٹیشن گئے اور مقدمہ درج کرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ملزمان کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اہل خانہ کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے جائے وقوعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جس میں ملزم لڑکی کو گیسٹ ہاؤس لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔

کوتوالی کے انسپکٹر دیاشنکر نے بتایا کہ خاندان کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور لڑکی کو طبی معائنہ کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

