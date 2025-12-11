تلنگانہ پنچایت انتخابات: پہلی مرحلہ میں 84.28 فیصد پولنگ، کانگریس حامی امیدواروں کا پلڑا بھاری؛ کئی مقامات پر کشیدگی
یادادری بھونگیر ضلع میں سب سے زیادہ 92.88 فیصد ووٹنگ ہوئی جبکہ بھدرادری کتہ گوڑم میں سب سے کم 71.79 فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی۔
Published : December 11, 2025 at 8:29 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ میں جمعرات کو منعقدہ پہلے مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات پرامن ماحول میں مکمل ہوئے۔ ریاست کی 3,834 پنچایتوں میں سرپنچ اور 27,678 وارڈ ممبر عہدوں کیلئے پولنگ ہوئی، جس میں مجموعی طور پر 84.28 فیصد ٹرن آوٹ ریکارڈ کیا گیا۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یادادری بھونگیر ضلع میں سب سے زیادہ 92.88 فیصد ووٹنگ ہوئی جبکہ بھدرادری کتہ گوڑم میں سب سے کم 71.79 فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ ریاست بھر میں 45,15,141 ووٹروں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔
آج دوپہر 2 بجے سے شروع ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے مطابق آخری اطلاع ملنے تک کانگریس حامی امیدوار تقریباً 1500 پنچایتوں میں کامیاب ہوئے، جبکہ بی آر ایس کے حمایت یافتہ امیدوار 732 اور بی جے پی کے 132 امیدوار پنچایتوں میں کامیاب قرار پائے۔ آزاد امیدواروں نے 250 مقامات پر جیت درج کی۔
پولنگ اور گنتی کے دوران مختلف اضلاع میں کشیدگی کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ نلگنڈہ ضلع، اُرومڈلہ میں کانگریس اور بی آر ایس حامیوں میں لفظی جھڑپ کے بعد پولیس نے مداخلت کر کے حالات قابو میں کیے۔ کورلاپہاڈ، کیٹے پلی منڈل میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں سنگباری ہوئی، جس میں چار افراد زخمی ہوئے۔ کپا گنڈلہ، ناگرکرنول میں بیلٹ پیپر میں انتخابی نشان چھوٹ جانے پر آدھے گھنٹے کیلئے پولنگ روک دی گئی۔
کئی گرام پنچایتوں میں نتائج انتہائی ڈرامائی انداز میں سامنے آئے، چنایلکا چیرلہ (رنگا ریڈی) میں دونوں امیدواروں کو 212-212 ووٹ ملے۔ رِی کاؤنٹنگ میں بھی ٹائی برقرار رہنے پر ٹاس کے ذریعہ کانگریس حامی امیدوار مراٹھی راج کمار کو فاتح قرار دیا گیا۔ لکشمی کّاپلّی (یادادری) میں دونوں امیدواروں کو 148-148 ووٹ ملنے کے بعد لاریٹ کے ذریعہ بی آر ایس حامی اندولا راجیا کامیاب ہوئے۔ میدک ضلع کے ریگود منڈل، کونڈا پور میں کانگریس امیدوار بیگاری پندری نے صرف ایک ووٹ کے فرق سے فتح حاصل کی۔
وہیں محبوبنگر کی دامراونچ پنچایت میں ابتدائی اعلان میں بی آر ایس امیدوار کی جیت بتائی گئی، مگر ری کاؤنٹنگ میں کانگریس امیدوار سجاتا نے ایک ووٹ سے جیت حاصل کی۔ اسی طرح وقارآباد ضلع، خواجہ احمد پلی میں شکست برداشت نہ کرتے ہوئے ایک سرپنچ امیدوار نے مبینہ طور پر زرعی ادویہ پی لی۔ اسے فوری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں علاج جاری ہے۔
پولنگ صبح 7 بجے سے شروع ہوئی جس میں ہر عمر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بزرگ اور بیمار ووٹرز ایمبولینس میں لائے گئے جبکہ شہروں میں ملازمت پیشہ لوگ خصوصی طور پر اپنے آبائی گاؤں لوٹے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور ویب کاسٹنگ کے ذریعہ پورے عمل کی نگرانی کی گئی۔ ریاست بھر میں ایک لاکھ سے زائد اہلکار پولنگ ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ریاستی الیکشن کمیشن کے مطابق 396 پنچایتوں میں سرپنچ کا انتخاب بلا مقابلہ عمل میں آیا۔