حیدرآباد: معمولی تنازع پر دوست کے ہاتھوں اے آر کانسٹیبل قتل، ملزمان چند گھنٹوں میں گرفتار
Published : March 17, 2026 at 5:50 PM IST
حیدرآباد : حیدرآباد کے علاقے اپل میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں آٹھ سالہ دوستی محض چند دنوں میں دشمنی میں بدل گئی اور ایک مسلح ریزرو (اے آر کانسٹیبل کو اس کے قریبی دوست نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق چینگی چڑلا کے رہائشی پروپولا سدھیر کمار، جو سٹی سکیورٹی ونگ میں خدمات انجام دے رہے تھے، کی دوستی چلکن نگر کے آٹو رکشہ ڈرائیور بنوت سنتوش نائک کے ساتھ طویل عرصے سے تھی۔ تاہم ایک معمولی بات نے اس تعلق کو بگاڑ دیا۔
گزشتہ جمعہ سدھیر نے سنتوش کو اپنے گھر کی تقریب میں مدعو کیا تھا۔ بعد ازاں جب سنتوش نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مبینہ طور پر سدھیر نے فون کالز کا جواب نہیں دیا، جس پر دونوں کے درمیان فون اور واٹس ایپ پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اتوار کی رات معاملہ حل کرنے کے بہانے سنتوش نے سدھیر کو آدرش نگر کے ایک میدان میں بلایا۔ سدھیر اپنے دوست عمران خان کے ساتھ وہاں پہنچا، لیکن ملاقات جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔
پولیس کے مطابق سنتوش پہلے سے چاقو لے کر آیا تھا اور اس نے اچانک سدھیر پر حملہ کر دیا۔ اس نے متعدد وار کیے۔ سدھیر نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر حملہ آور نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے مزید وار کیے جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واردات کے بعد سنتوش اپنے ساتھی پودی شیٹی ترون کے ساتھ فرار ہو گیا، تاہم پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو چھ گھنٹوں کے اندر ناچارم کے قریب سے گرفتار کر لیا۔
پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو، دو موبائل فون اور ایک دو پہیہ گاڑی بھی برآمد کر لی ہے۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ سنتوش نائک کے خلاف پہلے بھی اقدامِ قتل کا مقدمہ درج ہے۔ پولیس اس کے مجرمانہ پس منظر اور دیگر ممکنہ جرائم کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔