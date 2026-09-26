اتر پردیش کے سابق سماجوادی وزیر رام گووند چودھری 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے
رام گووند چودھری نے 2017ء سے 2022ء تک اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں قائدِ حزبِ اختلاف کی اہم ذمہ داری بخوبی نبھائی۔
Published : September 26, 2026 at 2:33 PM IST
لکھنؤ: سماجوادی پارٹی (ایس پی) کے سینئر رہنما، سابق صوبائی کابینہ وزیر اور اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں سابق قائدِ حزبِ اختلاف (اپوزیشن لیڈر) رام گووند چودھری جمعہ کے روز لکھنؤ کے ایس جی پی جی آئی میں علاج کے دوران انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 74 برس تھی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ کافی عرصے سے شدید علیل تھے اور رات تقریباً 9 بجے انہوں نے آخری سانس لی۔
رام گووند چودھری 9 جولائی 1946ء کو ضلع بلیا کے گاؤں گوسائی پور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز لوک نایک جے پرکاش نارائن اور سابق وزیراعظم چندر شیکھر جیسے سینئر رہنماؤں کی سرپرستی میں کیا۔ اپنے طویل اور جدوجہد سے بھرپور سیاسی سفر کے دوران وہ کل 8 بار ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ انہوں نے بلیا کی چِلہار (موجودہ رسڑا) اور بانس ڈیہہ اسمبلی حلقوں کی نمائندگی کی۔
سماجوادی پارٹی کی حکومتوں میں انہیں ایک بااثر اور وزن دار وزیر مانا جاتا تھا۔ ملائم سنگھ یادو اور اکھلیش یادو کی قیادت والی حکومتوں میں انہوں نے بنیادی تعلیم، بچوں کی نشوونما و غذائیت، اور فوڈ پروسیسنگ جیسے اہم شعبوں کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ 2017ء سے 2022ء تک انہوں نے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں قائدِ حزبِ اختلاف کی اہم ذمہ داری بھی بخوبی نبھائی۔
رام گووند چودھری نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز طلبہ سیاست سے کیا۔ وہ ضلع کے مشہور مرلی منوہر ٹاؤن ڈگری کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پہلی بار چِلہار اسمبلی نشست سے ایم ایل اے بن کر اپنے انتخابی سفر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں، وہ بانس ڈیہہ اسمبلی حلقے سے سات بار ایم ایل اے منتخب ہوئے، جو ان کی مضبوط سیاسی گرفت کا ثبوت ہے۔
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी जी का निधन, अत्यंत दुःखद !— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 25, 2026
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।
शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो।
भावपूर्ण श्रद्धांजलि ! pic.twitter.com/8GeCP8UcpT
سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کے انتہائی قریبی اور قابلِ اعتماد ساتھی سمجھے جانے والے رام گووند چودھری نے پارٹی تنظیم اور اس وقت کی حکومت دونوں میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ملائم سنگھ یادو کی حکومت میں دو بار اور اکھلیش یادو کی حکومت میں ایک بار کابینہ وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ سماجوادی پارٹی کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے انہوں نے ایوان میں عوام کے مسائل کو بے باکی سے اٹھایا۔
Lucknow, Uttar Pradesh: SP chief Akhilesh Yadav says, " ram govind chaudhary was a leader of the socialist movement. he belonged to the generation that worked to establish the identity of socialism in its early days. he devoted his entire life to the socialist movement and spent… pic.twitter.com/yrBrvTg58E— IANS (@ians_india) September 26, 2026
اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو سمیت کئی سینئر رہنماؤں نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بلیا سے لے کر لکھنؤ تک ان کے حامیوں اور پارٹی کارکنوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سماجوادی نظریے کو مضبوط کرنے میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی موت سے اتر پردیش کی سیاست میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اکھلیش یادو نے اپنے پیغام میں کہاکہ "سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق قائدِ حزبِ اختلاف رام گووند چودھری جی کا انتقال انتہائی غم ناک اور دل دہلا دینے والا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔
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उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री राम गोविंद चौधरी जी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 25, 2026
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
ॐ शांति।
اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 'ایکس' پر اپنے پیغام میں کہاکہ "اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے سابق قائدِ حزبِ اختلاف اور سابق وزیر شری رام گووند چودھری جی کا انتقال انتہائی دکھ دہ ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔