کیرالہ: تمل ناڈو کے آٹھ انجینئرنگ طلبہ سڑک حادثے میں ہلاک
پولیس کے مطابق حادثہ جمعہ کی رات پیش آیا،جب تمل ناڈو نمبر پلیٹ والی کار بے قابو ہوکر تیز رفتاری سے لاری سے جا ٹکرائی۔
Published : September 5, 2026 at 8:16 AM IST
تھریسور: کیرالہ کے تھریسور ضلع میں کائپامنگلم کے مقام پر زیر تعمیر قومی شاہراہ 66 پر جمعہ کی دیر رات ایک کار سڑک کنارے کھڑی مال بردار لاری سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے آٹھ انجینئرنگ طلبہ ہلاک ہوگئے۔ پولیس نے بتایا کہ حادثے میں دِنڈیگل کے پی ایس این اے کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبہ ہلاک ہوئے ہیں۔
پولیس کے مطابق حادثہ جمعہ کی رات 11 بج کر 42 منٹ پر پیش آیا، جب تمل ناڈو نمبر پلیٹ والی کار بے قابو ہوکر تیز رفتاری سے لاری سے جا ٹکرائی۔ گاڑی قومی شاہراہ پر بنائی گئی ایک عارضی گزرگاہ کے قریب کھڑی تھی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ کار مکمل طور پر تباہ ہوگئی اور اس کا اگلا حصہ پوری طرح لاری کے نیچے دھنس گیا۔
حادثے کی زوردار آواز سن کر مقامی باشندے، پولیس اور فائر فورس کے اہلکار موقع پر پہنچے اور امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ مسافروں کو نکالنے کے لیے گاڑی کو کاٹنا پڑا۔ امدادی کارکنوں کو خاص طور پر اگلی نشستوں پر پھنسے افراد کو نکالنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس سے حادثے کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ گاڑی میں سوار تمام آٹھ افراد موقع پر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔
تمام متوفین تمل ناڈو کے نوجوان تھے۔ پانچ متاثرین کی شناخت سیلم کے وشوا، دنڈیگل کے سوریا اور یووا سنجیت، جبکہ مدورائی کے سنتوش اور پرسنا کے طور پر ہوئی ہے۔ باقی تین مسافروں کی شناخت کی کوششیں جاری ہیں۔
پولیس نے شناخت ہونے والے متاثرین کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق نوجوان کیرالہ کی سیر کے لیے جارہے تھے۔ کائپامنگلم پولیس نے لاشوں کا پنچنامہ مکمل کرنے کے بعد انہیں تھریسور میڈیکل کالج اسپتال کے مردہ خانے منتقل کردیا۔
پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں لواحقین کے حوالے کی جائیں گی۔ دریں اثنا، مقامی باشندوں نے الزام عائد کیا ہے کہ شاہراہ پر ناکافی روشنی اور انتباہی بورڈز کی عدم موجودگی اس حادثے کی وجہ بنی۔
ان کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں اس علاقے میں حادثات معمول بن چکے ہیں۔ جاری تعمیراتی کام کے باعث کئی مقامات پر ٹریفک کا رخ موڑا گیا ہے، تاہم مناسب سائن بورڈز نہ ہونے کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آنے والے ڈرائیوروں کو اب بھی دشواری کا سامنا ہے۔
پولیس مزید تفصیلات جمع کررہی ہے اور یہ معلوم کرنے کے لیے علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے گی کہ آیا حادثے میں تیز رفتاری کا کردار تھا۔ محکمہ موٹر وہیکلز کے اہلکار بھی حادثے کی جگہ کا معائنہ کریں گے۔