لڑکی کے پیٹ سے نکلا 750 گرام بالوں کا گچھا، ریپونزل سنڈروم نے ڈاکٹروں کو کر دیا حیران
بال نگلنے کی عادت نے ایک 15 سالہ لڑکی کو مشکل میں ڈال دیا، جس کے سبب اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔
Published : November 18, 2026 at 3:55 PM IST
اننت پور (آندھرا پردیش): آندھرا پردیش کے ضلع اننت پور میں ڈاکٹروں نے ایک انتہائی پیچیدہ اور حیران کن آپریشن کے دوران 15 سالہ لڑکی کے پیٹ سے 750 گرام وزنی اور 1.2 میٹر لمبا بالوں کا گچھا نکال کر اس کی جان بچا لی۔ بتایا گیا ہے کہ اس لڑکی کو پیٹ میں شدید درد، قے اور کھانا ہضم نہ ہونے کی شکایت پر اسپتال لایا گیا تھا، جہاں مختلف طبی معائنوں اور اسکین کے بعد معدے میں بالوں کے جمع ہونے کا انکشاف ہوا۔
رائے درگ کے ایک مقامی اسکول میں دسویں جماعت کی اس طالبہ کو گزشتہ کافی عرصے سے اپنے ہی بال توڑ کر کھانے کی عادت تھی، جسے طبی اصطلاح میں "ٹرائیکوفیجیا" (Trichophagia) یا "ریپنزل سنڈروم" (Rapunzel Syndrome) کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بال انسانی معدے میں ہضم نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جمع ہو کر ایک سخت گولے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس نایاب مرض کے بہت کم کیسز سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کامیاب سرجری طبی ماہرین کے لیے بھی ایک غیر معمولی واقعہ ثابت ہوئی۔
بیماری کی تشخیص اور کامیاب سرجری
اسپتال کے شعبۂ سرجری کے سربراہ ڈاکٹر راماسوامی نائک کے مطابق، لڑکی کو پیٹ میں شدید درد، مسلسل الٹیوں اور وزن میں نمایاں کمی کی شکایت پر اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ تفصیلی طبی معائنے اور جانچ کے دوران پتا چلا کہ لڑکی طویل عرصے سے بال کھانے کی بیماری میں مبتلا ہے، جسے طبی زبان میں 'ٹرائیکوفیجیا' (Trichophagia) کہا جاتا ہے، جب کہ بال پیٹ میں جمع ہونے کی وجہ سے وہ ایک انتہائی نایاب عارضے 'ریپونزل سنڈروم' (Rapunzel Syndrome) کا شکار ہو چکی تھی۔
تشخیص مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹروں کی ایک ماہر ٹیم نے منگل کے روز کامیاب سرجری کرتے ہوئے لڑکی کے معدے سے 1.2 میٹر لمبا اور 750 گرام وزنی بالوں کا گچھا نکال دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق لڑکی اب تیزی سے رو بہ صحت ہو رہی ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
'ٹرائیکوفیجیا' اور 'ریپونزل سنڈروم' کیا ہے؟
کلیولینڈ کلینک ہیلتھ لائبریری کے مطابق، ٹرائیکوفیجیا دراصل ایک نفسیاتی و ذہنی عارضہ ہے جس میں مبتلا فرد کو بال کھانے کی شدید اور بے قابو خواہش ہوتی ہے، جب کہ ریپونزل سنڈروم نظامِ ہاضمہ کی ایک پیچیدہ خرابی ہے جو بال نگلنے اور آنتوں تک پھیل جانے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔
اس کیفیت میں مبتلا افراد کو اپنے سر کے بال یا دیگر ذرائع (جیسے وِگ، ہیئر ایکسٹینشن یا کنگھی اور برش میں پھنسے بال) کھانے کی طلب ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق عام طور پر بوریت کے وقت بالوں کے سرے چبانے کی معمولی عادت اور اس مرض میں بہت باریک فرق ہوتا ہے؛ عام انسان احساس ہوتے ہی رک جاتا ہے، لیکن ٹرائیکوفیجیا کا مریض اپنی اس خواہش پر قابو نہیں پا سکتا۔
طبی پیچیدگیاں اور علاج کا طریقہ کار
ایک آن لائن میڈیکل ڈیٹا بیس کی رپورٹ کے مطابق، بال انسانی معدے میں ہضم نہیں ہو پاتے، جس کے باعث انتہائی شاذ و نادر معاملات میں مریض کے پیٹ میں بالوں کا ایک سخت گولہ بن جاتا ہے جسے طبی اصطلاح میں 'ٹرائیکوبیزوار' (Trichobezoar) کہا جاتا ہے۔ یہ گچھا خوراک کو نظامِ ہاضمہ میں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پیٹ میں بالوں کا بڑا گچھا بن جائے تو اسے نکالنے کے لیے سرجری یا اینڈوسکوپی ناگزیر ہو جاتی ہے، تاہم ابتدائی مرحلے میں اس مرض پر قابو پانے کے لیے ادویات اور ذہنی صحت کی تھیراپی (نفسیاتی علاج) تجویز کی جاتی ہے۔