بال کھانے کی نایاب بیماری میں مبتلا آندھرا کی لڑکی کے پیٹ سے 750 گرام وزنی بالوں کا گچھا نکالا گیا
طبی معائنے سے معلوم ہوا کہ لڑکی کو طویل عرصے سے بال کھانے کی عادت تھی، جسے طبی اصطلاح میں 'ٹرائیکوفیگیا' کہا جاتا ہے۔
Published : November 18, 2026 at 2:59 PM IST
اننت پور: آندھرا پردیش کے شہر اننت پور کے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں نے منگل کے روز کامیاب آپریشن کے ذریعہ ایک لڑکی کے پیٹ میں جمع ہونے والے 750 گرام بال نکال دیے۔ بال نگلنے کی عجیب و غریب عادت نے 15 سالہ لڑکی کو شدید مشکل میں ڈال دیا، جس کے باعث اسے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ اسپتال کے شعبہ سرجری کے سربراہ ڈاکٹر راماسوامی نائیک کے مطابق، رائے درگ کے ایک اسکول میں دسویں جماعت کی طالبہ اس لڑکی کو پیٹ میں شدید درد، الٹیوں اور وزن میں نمایاں کمی کی شکایت کے ساتھ اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
طبی معائنے سے معلوم ہوا کہ لڑکی کو طویل عرصے سے بال کھانے کی عادت تھی، جسے طبی اصطلاح میں 'ٹرائیکوفیگیا' کہا جاتا ہے۔ اس میں نایاب 'ریپنزل سنڈروم' کی بھی تشخیص ہوئی۔ اس کے بعد ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے منگل کے روز اس کے پیٹ کا آپریشن (ایکسپلوریٹری لیپروٹومی) کیا۔ ڈاکٹروں نے اس کے پیٹ سے 1.2 میٹر لمبا اور 750 گرام وزنی بالوں کا گچھا نکالا۔ لڑکی فی الحال روبصحت ہے اور اس کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: حیرت انگیز! مہاراشٹر کے ایک کھیت میں آسمان سے 7 کلو وزنی برف کا گولا گرنے سے گڑھا بن گیا
ٹرائیکوفیگیا کیا ہے؟
کلیولینڈ کلینک ہیلتھ لائبریری کے مطابق، ٹرائیکوفیگیا ایک ذہنی صحت کا عارضہ ہے جو انسان کو بال کھانے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ ریپنزل سنڈروم نظامِ ہاضمہ کی وہ خرابی ہے جو بال نگلنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں مبتلا افراد میں اپنے بال، یا وِگ، ہیئر ایکسٹینشنز اور کنگھی میں پھنسے بال کھانے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔