سیہور میں چھ ماہ میں کمسن بچی کو چھ بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، 70 سالہ شخص گرفتار
یہ واقعہ مدھیہ پردیش کے سیہور کے پنگری گاؤں میں چترکوٹ دھام مندر کے قریب پیش آیا ہے۔
Published : January 21, 2026 at 10:23 AM IST
سیہور: سیہور میں کمسن بچی سے زیادتی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے 70 سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔ ملزم کے خلاف تعزیرات ہند (IPC) آئی پی سی اور POCSO پاسکو ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
یہ واقعہ پنگری گاؤں میں چترکوٹ دھام مندر کے قریب ایک کمرے میں پیش آیا۔ 13 سالہ متاثرہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ ملزم چندر بھان ترپاٹھی کے پاس پڑھتی تھی۔ ملزم نے گزشتہ چھ ماہ کے دوران اس کے ساتھ چھ بار عصمت دری کی اور کئی بار اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ یہ واقعات مبینہ طور پر 29 جون 2025 سے 29 دسمبر 2025 کے درمیان پیش آئے۔
پولیس نے ملزم کے خلاف تعزیرات ہند اور بچوں کے تحفظ سے متعلق جنسی جرائم پاسکو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔
متاثرہ کے مطابق ملزم اسے حال ہی میں ایک مندر کے قریب ایک کمرے میں لے گیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کے کپڑے اتار دیے اور اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ تاہم، جب دوسرے بچے پہنچے تو وہ ناکام رہا۔ جس کے بعد متاثرہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے ملزم چندر بھان ترپاٹھی کے خلاف تعزیرات ہند (IPC) کی دفعہ 65, 351 (2), 74, 127 (2) اور بچوں کے جنسی جرائم سے تحفظ (POCSO) ایکٹ کی دفعہ 5L, 5F/6, 9F/10 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔
ایس ڈی او پی روشن کمار جین نے بتایا، "ریپ اور چھیڑ چھاڑ کے لیے ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اس کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔
پولیس معاملے کی گہرائی سے تفتیش کر رہی ہے۔
ذرائع کے مطابق ملزم کئی سال قبل اتر پردیش سے سیہورآیا تھا۔ خدشہ ہے کہ دیگر نابالغ لڑکیاں بھی اس کا نشانہ بنی ہیں اور اب وہ شکایتیں درج کرا سکتی ہیں۔ لڑکیاں بدنامی کے ڈر سے آگے آنے سے کتراتی ہیں۔ پولیس معاملے کی گہرائی سے تفتیش کر رہی ہے۔