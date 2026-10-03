آندھرا پردیش: ایک سال سے زائد عرصے سے غیر حاضر 70 ڈاکٹر برطرف، مزید 194 کے خلاف کارروائی کا امکان
سیکنڈری ہیلتھ کے ڈائریکٹر نے کہاکہ گزشتہ مئی میں ڈی ایم ای کے تحت 51 ڈاکٹروں کو مستقل طور پر ملازمت سے برطرف کیا گیاتھا۔
Published : October 3, 2026 at 2:52 PM IST
امراوتی: آندھرا پردیش حکومت نے ڈائریکٹر آف سیکنڈری ہیلتھ (ڈی ایس ایچ) کے دائرہ اختیار میں آنے والے ہسپتالوں میں ایک سال سے زائد عرصے سے بغیر اجازت ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے پر 70 ڈاکٹروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ سول سروس کے حکومتی قواعد و ضوابط کے مطابق اور وضاحت طلب کرنے کے لیے نوٹس جاری کیے جانے کے بعد حتمی اقدام کے طور پر اٹھایا گیا۔
سیکنڈری ہیلتھ کے ڈائریکٹر کے وی این چکر دھر بابو نے بتایا، "سول اسسٹنٹ سرجن کا عہدہ رکھنے والے ان ڈاکٹروں میں گائناکالوجی، ای این ٹی (ناک، کان، گلا)، جنرل میڈیسن اور دیگر شعبوں کے ماہرین شامل ہیں۔" انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ ایک سال سے کم عرصے سے بغیر اجازت غیر حاضر رہنے والے مزید 154 ڈاکٹروں کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور ان کے جوابات کی بنیاد پر انضباطی کارروائی کی جائے گی۔
سرکاری ذرائع کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن (ڈی ایم ای) کے تحت کام کرنے والے 39 ڈاکٹر بھی حکومت کی اجازت کے بغیر دو سال سے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہیں۔ ان میں 5 پروفیسر، 4 ایسوسی ایٹ پروفیسر اور 30 اسسٹنٹ پروفیسر شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ اگرچہ انہیں پہلے ہی شوکاز نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔
ڈی ایم ای ڈاکٹر اے وشنو وردھن نے کہا کہ سروس قوانین کے مطابق انہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے، اور خبردار کیا کہ اگر وہ جواب دینے میں ناکام رہے تو انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ مئی میں ڈی ایم ای کے تحت 51 ڈاکٹروں کو مستقل طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔
آندھرا پردیش کے صحت، خاندانی بہبود اور طبی تعلیم کے وزیر ستیا کمار یادو نے بتایا کہ محکمہ صحت و طب کے مختلف شعبوں میں 493 ڈاکٹروں اور دیگر عملے کی نشاندہی کی گئی ہے جو بغیر اجازت ڈیوٹی سے غیر حاضر ہیں۔
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انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ اس طرح کے رویے کو بالکل برداشت نہ کیا جائے اور قوانین کے مطابق تین ماہ کے اندر انہیں ملازمت سے برطرف کرنے کا عمل مکمل کیا جائے۔ انہوں نے ضرورت کی بنیاد پر 'زیرو ویکینسی' (صفر خالی اسامی) پالیسی کے تحت ان اسامیوں کو پر کرنے کا بھی مشورہ دیا۔