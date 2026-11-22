گجرات میں ٹرک اور کار کے تصادم میں 3 بچوں سمیت فوجی خاندان کے 7 افراد ہلاک، وزیراعظم مودی کا اظہارِ افسوس
خاندان دیوالی کی چھٹیوں کے موقع پر اتراکھنڈ سے کچھ کی سیر کے لیے آیا ہوا تھا اور واپسی کے دوران حادثہ پیش آیا۔
Published : November 22, 2026 at 1:39 PM IST
کچھ: پولیس کے مطابق ہفتے کی شب گجرات کے ضلع کچھ میں کھاوڑا-بھوج شاہراہ پر ایک تیز رفتار ٹرک اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والے ایک فوجی خاندان کے تین بچوں سمیت سات افراد جاں بحق ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے کچھ ویسٹ پولیس کنٹرول کے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ یہ حادثہ ہفتے کی رات تقریباً 10 بجے اس وقت پیش آیا جب یہ خاندان 'رن آف کچھ' کی سیر کے بعد واپس بھوج لوٹ رہا تھا کہ شاہراہ پر مخالف سمت سے آنے والے ایک ٹریلر نے ان کی کار کو ٹکر مار دی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔
اہلکار نے مزید بتایا کہ اس المناک حادثے میں تین بچوں، دو خواتین اور دو مردوں سمیت مجموعی طور پر سات افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ تمام جاں بحق افراد کا تعلق اتراکھنڈ کے علاقے گڑھوال سے تھا اور وہ بھوج میں تعینات فوجی اہلکاروں کے اہلِ خانہ تھے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت سوربھ سنگھ نیگی (30)، ان کی اہلیہ سویتا (30)، ان کی تین ماہ کی بیٹی سیویکا، راجیش سنگھ راوت (35)، ان کی بیٹی رکشتا (7)، رنکی گوسائیں (30) اور ان کی چار سالہ بیٹی وامیکا کے طور پر ہوئی ہے۔
یہ خاندان دیوالی کی چھٹیوں کے دوران اتراکھنڈ سے کچھ کی سیر کے لیے آیا ہوا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے فوری طور پر '108' ایمبولینس سروس کو مطلع کیا۔ بعد ازاں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھوج کے جی کے جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کی خبر ملتے ہی فوجی حکام بھی فوری طور پر ہسپتال پہنچ گئے۔
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Kutch, Gujarat. My condolences to those who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 22, 2026
وزیراعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اتوار کے روز وزیراعظم قومی ریلیف فنڈ سے ہر جاں بحق فرد کے لواحقین کے لیے دو لاکھ روپے جبکہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کے لیے فی کس پچاس ہزار روپے کی امدادی رقم (ایکس گریشیا) کا اعلان کیا ہے۔ 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں وزیراعظم کے دفتر نے وزیراعظم مودی کا تعزیتی پیغام شیئر کیا، جس میں انہوں نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔
وزیراعظم نے کہاکہ "گجرات کے ضلع کچھ میں پیش آنے والے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر بے حد افسوس ہے۔ اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔" متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد کا اعلان کرتے ہوئے پی ایم او نے کہا، "وزیراعظم قومی ریلیف فنڈ سے ہر جاں بحق فرد کے قریبی ورثا کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50 ہزار روپے کی امدادی رقم دی جائے گی۔"
गुजरात के कच्छ में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 22, 2026
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وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی 'ایکس' پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھاکہ "گجرات کے ضلع کچھ میں ایک افسوسناک حادثے میں کئی قیمتی جانوں کے ضیاع کا جان کر بے حد دکھ ہوا۔ اس مشکل گھڑی میں سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔"