آندھرا پردیش میں سڑک کی تعمیر کے دوران جلیٹن اسٹکس کا دھماکہ، 7 افراد ہلاک
آگ کی شدت کے باعث لاشیں بری طرح مسخ ہوگئیں۔ زوردار آواز کے سبب مقامی رہائشی زلزلے کے خوف سے گھروں سے باہر نکل آئے۔
Published : October 24, 2026 at 3:12 PM IST
حیدرآباد : آندھرا پردیش کے ضلع الوری میں پیناکوٹا کے قریب ہفتے کے روز سڑک کی تعمیراتی کام کے دوران پیش آنے والے ایک حادثے میں سات افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ پیناکوٹا پنچایت کے علاقے پیچومامیڈی میں اس وقت پیش آیا جب مزدور سڑک تعمیر کرنے کے لیے ایک پہاڑی کو کاٹ رہے تھے۔ مزدور چٹانیں توڑنے کے لیے جلیٹن اسٹکس سے لیس ایک مخصوص مشین کا استعمال کر رہے تھے۔
مشین میں ڈیزل ڈالتے وقت اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دھماکے کی شکل اختیار کر لی۔ اس دوران وہاں سے گزرنے والی گاڑیاں بھی اس کی زد میں آ گئیں اور دو گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ سات افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ الوری ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) امت باردار کے مطابق، یہ واقعہ ممکنہ طور پر اس وقت پیش آیا جب مزدور ایک ڈمپر ٹرک میں ایندھن بھر رہے تھے۔ چونکہ جائے وقوعہ تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے مزدور عموماً ڈرموں میں ڈیزل لے کر آتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ایندھن بھرتے وقت ممکنہ طور پر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئیں اور کسی چنگاری کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ باردار نے واضح کیا کہ یہ ایک حادثاتی آتشزدگی تھی، نہ کہ کوئی باقاعدہ دھماکہ۔ ہلاک ہونے والوں میں وشاکھاپٹنم سے تعلق رکھنے والی ایک ٹیچر سنیتا، دیوراپلی کا رہائشی مزدور مَنی، چیداکاڈا سے نارائن راؤ، کڑپہ سے پون کمار اور ٹپر ٹرک کا ایک ڈرائیور شامل ہیں جس کی شناخت کا عمل ابھی جاری ہے۔
سنیتا پیناکوٹا کے علاقے میں واقع مڈّی ریبو ایم پی پی اسکول میں بطور ٹیچر تعینات تھیں اور بتایا گیا ہے کہ حادثے کے وقت وہ اسکول جا رہی تھیں۔ دھماکے اور آگ کی شدت کے باعث لاشیں بری طرح مسخ ہو گئیں۔ زور دار آواز کے سبب مقامی رہائشی زلزلے کے خوف سے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جائے وقوعہ پر بکھری ہوئی لاشیں اور ایک چھوٹے ٹرک کو آگ کے شعلوں میں گھرا دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ حادثے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ٹرک کا کیبن اڑ کر دور جا گرا۔
پولیس اور اعلیٰ حکام نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا اور پولیس ٹیموں نے واقعے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان نے واقعے کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکام کو واقعے کی وجوہات کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا اور متاثرہ خاندانوں کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: خصوصی عدالت نے یاسین ملک کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں مقدمہ چلانے کا حکم دے دیا
وزیر داخلہ انیتا نے ضلع کلکٹر اور ایس پی سے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے حادثے کی معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔