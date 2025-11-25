ہریانہ پولیس نے بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ اور سائبر فراڈ ریکٹ کا پردہ فاش کیا
تحقیقات سے پتہ چلا کہ سائبر فراڈ گینگ نے بھارتی نوجوانوں کو تھائی لینڈ میں منافع بخش ملازمتوں اور تنخواہوں کا لالچ دیا۔
Published : November 25, 2025 at 2:41 PM IST
گروگرام : ہریانہ کے گروگرام میں پولیس نے ایک ایسے بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ اور سائبر فراڈ ریکٹ کو بے نقاب کیا ہے جو بھارتی نوجوانوں کو بیرونِ ملک نوکریوں کا جھانسہ دے کر تھائی لینڈ اور میانمار لے جاتا تھا، جہاں انہیں زبردستی آن لائن فراڈ کروایا جاتا تھا۔ پولیس نے اس سلسلہ میں چار ملزمین کو گرفتار کرلیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق 64 نوجوانوں کو، جنہیں میانمار اور تھائی لینڈ کے جعلی ریکٹوں نے پھنسایا تھا، محفوظ طور پر وطن واپس لایا گیا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ انہیں پہلے تھائی لینڈ اور پھر غیر قانونی "ڈونکی روٹ" کے ذریعے میانمار پہنچایا جاتا تھا، جہاں چین اور میانمار کے گروہ مشترکہ طور پر بڑے سائبر فراڈ مراکز چلاتے ہیں۔
متاثرین نے انکشاف کیا کہ وہاں ان سے غیر ملکی شہریوں خصوصاً امریکہ کے خلاف آن لائن فراڈ کروایا جاتا تھا، اور مزاحمت پر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ای سی پی سائبر کرائم پرِیانشو دیوان کے مطابق اندازہ ہے کہ اب بھی 5 سے 10 ہزار بھارتی نوجوان میانمار کے "کے کے پارک" نامی اسکام کیمپوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: سائبر کرائم ٹریپ: جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں پھنسے 270 بھارتیوں کی محفوظ وطن واپسی
حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمین ہر نوجوان کے بدلے بھاری رقم لیتے تھے جو بعد میں بٹ کوائن میں منتقل کی جاتی تھی۔ پولیس نے نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ تھائی لینڈ، کمبوڈیا، لاؤس اور ویتنام میں مبینہ نوکریوں کے نام پر دیے جانے والے تمام سوشل میڈیا اشتہارات فراڈ ہیں۔