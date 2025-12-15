گھر میں سو رہی لڑکی کے ساتھ عصمت دری، گھر والوں نے ملزم کو پیٹا، ملزم نے چھت سے چھلانگ لگا دی
ملزم کو تشویشناک حالت میں ٹراما سینٹرمین داخل کرا دیا گیا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ہے۔
Published : December 15, 2025 at 11:36 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش کے لکھنو میں بی کے ٹی علاقے میں ایک 14 سالہ لڑکی کے ساتھ اس کے گھر میں عصمت دری کی گئی ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی لڑکی کے اہل خانہ نے ملزم کو پکڑ لیا اور اس کی پٹائی کی جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ ملزم کو تشویشناک حالت میں ٹراما سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کے مطابق، اجے سنگھ عرف سونو (55) سنیچر کی رات تقریباً 1:30 بجے لڑکی کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے برآمدے میں سوئی ہوئی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ شروع کردی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس نے اسے مارا پیٹا، اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی اور پھر اس کی عصمت دری کی۔ ہنگامہ سن کر لڑکی کے گھر والے جاگ گئے اور ملزم کو پکڑ کر لاٹھیوں سے شدید مارا پیٹا۔ اس کے بعد ملزم چھت پر چڑھ گیا اور چھلانگ لگا دی، جب وہ دالان میں کھڑے ای رکشہ پر گرا تو وہ زخمی ہو گیا۔ پولیس نے پہنچ کر متاثرہ کو جوائنٹ اسپتال پہنچایا، جہاں سے اسے ٹراما سینٹر ریفر کردیا گیا۔
ملزم کے بھائی جتیندر نے بی کے ٹی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کراتے ہوئے الزام لگایا کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں نے اس کے بھائی پر گھات لگا کر اسے لاٹھیوں سے مارا جس سے وہ خون میں لت پت پڑا۔ پھر انہوں نے اسے گاؤں کے باہر ایک راہداری میں پھینک دیا اور چلے گئے۔
اے سی پی بی کے ٹی گیانیندر سنگھ نے کہا کہ نوجوان کی خالہ کی شکایت کی بنیاد پر ملزم اجے سنگھ کے خلاف بی کے ٹی پولیس اسٹیشن میں عصمت دری، پوکسو ایکٹ، ایس سی/ایس ٹی ایکٹ اور دیگر متعلقہ سیکشنز کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم پولیس کی حراست میں زیر علاج ہے۔