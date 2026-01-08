ایک تعلقہ میں تین مہینوں میں 55 نوعمر لڑکیاں حاملہ پائیں گئیں، ان میں غیر شادی شدہ خواتین بھی شامل
یہ چونکا دینے والے اعداد وشمار حکومت کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں سامنے آئے ہیں۔ اہلیا نگر سے رویندر مہالے کی رپورٹ۔۔۔
Published : January 8, 2026 at 9:54 AM IST
اہلیانگر (رویندر مہالے): مہاراشٹر کے اہلیا نگر ضلع میں نوعمری میں حاملہ ہونے کے کئی حیران کن واقعات سامنے آئے ہیں۔ اہلیا نگر ضلع میں آنگن واڑی اور آشا کارکنوں کے سروے میں تشویشناک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ حال ہی میں گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے نوعمری میں حاملہ ہونے کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ سروے میں ایک غیر شادی شدہ لڑکی بھی حاملہ پائی گئی۔
مہاراشٹر میں آنگن واڑی ورکرز یا آشا (سماجی صحت سے متعلق تسلیم شدہ کارکنان) کے ضلع اہلیانگر کے اکولے تعلقہ میں کئے گئے ایک سروے میں 56 نوعمر حاملہ لڑکیوں کے واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں ایک غیر شادی شدہ لڑکی بھی شامل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کے شادی کے لیے اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ بھاگ جانے کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جاتی ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ معاملات اس وقت سامنے آئے جب آنگن واڑی کارکن دودھ پلانے والی ماؤں کو غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنے کے لیے گاؤں میں گھر گھر جا کر سروے کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایسے کیسز میں 56 لڑکیاں ملوث پائی جن میں سے کچھ نے بچوں کو جنم بھی دیا تھا۔
چونکہ ان میں سے بہت سی لڑکیاں "کم عمری میں ماں" بن گئیں ہیں، اس لیے ان کے حمل یا پیدائش کا کسی بھی سرکاری ریکارڈ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ بھارت میں شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے 18 سال جبکہ لڑکوں کے لیے 21 سال ہے۔ خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانے پر حکومت کے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے پیش نظر اکولے تعلقہ میں نوعمری کی شادیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویشناک ہے۔
غیر سرکاری تنظیم "سمرتھ" کے سماجی کارکن اور اکولے تعلقہ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی کے رکن سرینواس اشوک رینوک داس نے کہا کہ نوعمر لڑکیوں میں حمل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان شادی کے لیے گھروں سے بھاگ رہے ہیں۔ رینوک داس نے کہا، "شادی کے لیے بھاگنے والی نوجوان لڑکیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔"
ان کے مطابق تعلقہ میں اوسطاً ہر دو دن میں ایک لڑکی بھاگ جاتی ہے اور شادی کرتی ہے۔ ہماری تنظیم سمرتھ نے انتظامیہ کی مدد سے پچھلے پانچ سالوں میں اکولے تعلقہ میں 500 سے زیادہ نوعمری کی شادیوں کو روکا ہے۔ ان واقعات نے یہاں ایک انوکھا سماجی مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔
خواتین اور بچوں کی ترقی کا محکمہ فی الحال اکولے تعلقہ میں دو پروجیکٹ چلا رہا ہے: ایک راجور میں اور دوسرا اکولے میں۔ اکولے پروجیکٹ میں 11 سپروائزر اور 326 آنگن واڑی کارکن ہیں۔ آنگن واڑی کارکنان حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کا ماہانہ سروے کرتی ہیں اور سروے کے نتائج کی بنیاد پر انہیں غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرتی ہیں۔
رینوک داس نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ خواتین اور بچوں کی بہبود کے محکمے نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے گاؤں کی سطح پر چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیاں بنانے اور ایک مخصوص ایکشن پلان تیار کرنے کا مشورہ دیا۔ حال ہی میں اکولے میں بچپن کی شادی کی روک تھام سے متعلق ایک تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا تھا، اور گاؤں کے سرکاری نمائندوں کو اس مسئلے پر بریف کیا گیا تھا۔
خواتین اور بچوں کی بہبود کے محکمے کی اکولے پراجیکٹ آفیسر ارچنا اکھنڈے نے اکولے تعلقہ میں اسکولوں، گاؤں کے ملازمین (گاؤں کے ترقیاتی افسران) اور کئی تنظیموں اور اداروں کا سروے کیا ہے۔ حکام نے بچوں کی شادی میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا بھی انتباہ دیا ہے۔
ارچنا اکھنڈے کے مطابق، "یہ جان کر تعجب ہوا کہ پچھلے تین مہینوں میں، ہمیں 55 نو عمر شادی شدہ لڑکیاں اور ایک غیر شادی شدہ لڑکی حاملہ ملی ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ، " بہت سی خواتین جان بوجھ کر خواتین اور بچوں کی ترقی کے محکمے کی حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کی ماہانہ مردم شماری کے لیے اندراج کرنے سے انکار کرتی ہیں۔
سماجی دباؤ، بدنامی کا خوف، اور اہلکار بہت سے معاملات کو رپورٹ ہونے سے روکتے ہیں۔ مہاراشٹر میں آشا اور گروپ پروموٹر فیڈریشن کی ریاستی کونسل کی رکن سنگیتا سالوے کے مطابق، "اس سے نوعمر حاملہ اور نئی ماؤں کی صحت پر بھی سمجھوتہ ہوا ہے۔ اس سے صحت کے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس۔" انہوں نے کہا کہ بچپن کی شادی صحت کے بہت سے مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے اور کہا کہ اس سماجی برائی کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔ میرا پیغام ہے، ' بیٹی پڑھاو، بیٹی بچاؤ۔'
اندرا کانگریس کمیٹی کی ریاستی نائب صدر گریجا پچاڈ نے کہا کہ انھوں نے اس عمل کو روکنے کے لیے اکولے تحصیلدار، ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر اور مہاراشٹر اسٹیٹ کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن روپالی چاکنکر سے شکایت درج کرائی ہے۔
اکولے پولس اسٹیشن کے انسپکٹر موہن بورسے کے مطابق، 2022 میں اکولے پولیس اسٹیشن کے علاقے میں نابالغ لڑکیوں کے خلاف جنسی زیادتی کے چار واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں 14، 2024 میں 16، اور 2025 کے پہلے نو مہینوں میں 10 معاملے درج ہوئے۔
لاپتہ نوجوان لڑکیوں کی تعداد خاص طور پر تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا، "2022 میں 75، 2023 میں 102، 2024 میں 84، اور 2025 کے پہلے نو مہینوں میں 84 کیس رپورٹ ہوئے۔"
یہ بھی پڑھیں: