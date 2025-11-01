تلنگانہ: رہائشی اسکول میں 50 سے زیادہ طلباء بیمار، فوڈ پوائزننگ کا خدشہ
تلنگانہ کے گدوال ضلع کے ایک رہائشی اسکول میں مبینہ طور پر آلودہ کھانا کھانے کی وجہ سے 52 طلباء بیمار ہو گئے۔
Published : November 1, 2025 at 3:24 PM IST
گدوال: تلنگانہ کے گدوال ضلع کے دھرما ورم میں واقع بی سی ریزیڈنشیل بوائز اسکول میں کھانا کھانے کے بعد 50 سے زیادہ طلباء بیمار ہوگئے۔ حکام کو فوڈ پوائزننگ کا خدشہ ہے۔ حکام کے مطابق جمعہ کی شام تقریباً ساڑھے چھ بجے اسکول کے ہاسٹل میں تقریباً 110 طلباء نے کھانا کھایا۔ اس کے فوراً بعد کئی طلبہ کو الٹیاں اور پیٹ میں درد کی شکایت ہونے لگی۔ انہیں فوری طور پر علاج کے لیے گدوال اسپتال لے جایا گیا۔
سنیچر کی صبح تک، 32 طلباء کو طبی امداد ملنے کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا، جب کہ 20 دیگر طلبہ طبی نگرانی میں ہیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ تمام کی حالت مستحکم ہے اور سبھی خطرے سے باہر ہیں۔
ایک پولیس افسر نے سنیچر کو اے این آئی کو بتایا کہ "ابتدائی جانکاری کے مطابق، کل شام 6:30 بجے کے قریب گدوال ضلع کے دھرما ورم میں واقع بی سی بوائز رہائشی اسکول میں 110 لڑکوں نے کھانا کھایا، بعد ازاں 52 طلبہ کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ انہیں قے آنے کے بعد گڈوال اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ بتیس لڑکے صبح ڈسچارج ہو چکے ہیں، دیگر لڑکوں کو بھی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔" ہم معاملے کی جانچ کر رہے ہیں۔"
محکمہ صحت کے ضلع افسران اور فوڈ سیفٹی افسران نے خوراک کی آلودگی کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہاسٹل کے کچن سے کھانے کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری تجزیے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔
بڑی تعداد میں طلباء کے بیمار ہونے کی اطلاعات کے بعد محکمہ تعلیم کے مقامی حکام نے اسکول کا دورہ کیا اور ہاسٹل کے احاطے میں صفائی اور کھانا پکانے کے حالات کا جائزہ لیا۔ اسکول انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے سخت فوڈ سیفٹی ضوابط کے نفاذ کو یقینی بنائیں۔
